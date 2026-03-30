У Києві та області 31 березня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху

31 березня у Києві та області обмежать рух через охоронні заходи за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

31 березня 2026 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху - йдеться у повідомленні.

Громадян закликають поставитися з розумінням та врахувати обмеження під час планування дня.

Нагадаємо

30 березня в.о. прем'єра Болгарії Андрей Гюров прибув до столиці з ключовими міністрами. Заплановані зустрічі з Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.