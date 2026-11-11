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Раптово помер посол рф у США

Київ • УНН

 • 892 перегляди

Посол росії у США олександр дарчієв раптово помер 11 листопада на 67-му році життя.

Раптово помер посол рф у США
олександр дарчієв

Посол рф у США олександр дарчієв раптово помер на 67-му році життя, передає УНН із посиланням на МЗС рф.

11 листопада на 67-му році життя раптово помер посол російської федерації у Сполучених Штатах Америки олександр дарчієв 

- йдеться у повідомленні.

У МЗС рф додали, що "найвищий фахівець, блискучий американіст, дарчієв працював одному з найбільш відповідальних напрямів російської зовнішньої політики".

Додамо

Як повідомляли ЗМІ, в останнє десятиліття існування Радянського Союзу дарчієв працював науковцем у державному Інституті США і Канади, де написав дисертацію про роль "лівих ліберальних сил" у суспільстві та політиці США у 1970–80-х роках.

Він двічі працював у посольстві hосії у Вашингтоні – з 1997 до 2002 року та з 2005 до 2010 року, а з 2014 по 2021 рік був послом у Канаді, коли відносини між москвою і Заходом постійно погіршувалися після окупації Криму росією та розпалювання війни на Донбасі.

Антоніна Туманова

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