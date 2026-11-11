александр дарчиев

Посол рф в США александр дарчиев внезапно скончался на 67-м году жизни, передает УНН со ссылкой на МИД рф.

11 ноября на 67-м году жизни внезапно скончался посол российской федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Дарчиев - говорится в сообщении.

В МИД рф добавили, что "высококлассный специалист, блестящий американист, дарчиев работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики".

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Как сообщали СМИ, в последнее десятилетие существования Советского Союза дарчиев работал научным сотрудником в государственном Институте США и Канады, где написал диссертацию о роли "левых либеральных сил" в обществе и политике США в 1970–80-х годах.

Он дважды работал в посольстве россии в Вашингтоне — с 1997 по 2002 год и с 2005 по 2010 год, а с 2014 по 2021 год был послом в Канаде, когда отношения между москвой и Западом постоянно ухудшались после оккупации Крыма россией и развязывания войны на Донбассе.