У Швеції відбулась церемонія вручення Нобелівських премій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Стокгольмі пройшло вручення Нобелівської премії 2018 року з медицини, фізики, хімії та економіки. Почесну премію вручав особисто Король Швеції Карл XVI Густав. Процес нагородження проходив у Стокгольмській філармонії. Дев'ять лауреатів найпрестижнішої у світі нагороди взяли з рук монарха дипломи та золоті медалі. Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію вручення на Youtube.
Церемонію відкривав голова правління Нобелівського фонду Карл-Хенрік Хелдін. Він зазначив, що для наукових відкриттів необхідне створення сприятливих умов.
“Прориви в науці, подібні до тих, що ми сьогодні вшановуємо, стали можливі завдяки створенню сприятливих умов і надання вченим свободи, незалежності і довгострокового фінансування. Таке творче середовище виявляється родючим для нових ідей завдяки своїй відкритості для найрізноманітніших талантів, досвіду і культурних традицій, а також завдяки тому, що дає можливість молодим вченим висловлюватися”, — сказав він.
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Після вступного слова голови відповідного Нобелівського комітету лауреати виходили на сцену, за традицією прикрашену тисячами свіжих квітів, де з рук короля брали золоті медалі і індивідуальні дипломи.
Лауреатами Нобелівської премії 2018 року по фізіології і медицині стали Джеймс Еллісон (США) і Тасуку Хондзе (Японія) за їх відкриття в терапії раку.
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Премія в галузі фізики була присуджена вченим Артуру Ешкіну (США), Жерару Муру (Франція) і Донні Стрікленд (Канада) за їх “революційні відкриття в області лазерної фізики”.
Найстарший володар премії цього року — 96-річний американський фізик Артур Ешкін — відвідати шведську столицю не зміг за станом здоров’я, його на сцені представляв син Майкл.
Раніше УНН повідомляв, що у Стокгольмі, 6 грудня, розпочинається тиждень Нобелівських урочистостей, під час якого будуть вшановувати лауреатів найвідомішої наукової премії в світі.