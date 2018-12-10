У Швеції відбулась церемонія вручення Нобелівських премій

КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Стокгольмі пройшло вручення Нобелівської премії 2018 року з медицини, фізики, хімії та економіки. Почесну премію вручав особисто Король Швеції Карл XVI Густав. Процес нагородження проходив у Стокгольмській філармонії. Дев'ять лауреатів найпрестижнішої у світі нагороди взяли з рук монарха дипломи та золоті медалі. Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію вручення на Youtube.