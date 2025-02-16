Сьогодні День військового журналіста України та всесвітній день китів: що відзначають 16 лютого

ukenru
05:23 • 23185 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124529 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183792 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148130 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139475 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117687 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108210 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103020 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143067 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134808 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 47832 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 58827 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 47609 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 53309 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 55572 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 143069 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 142061 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 275914 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 304740 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 240580 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 15648 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 59282 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111850 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134808 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117103 перегляди
Актуальне
Сьогодні День військового журналіста України та всесвітній день китів: що відзначають 16 лютого

Сьогодні День військового журналіста України та всесвітній день китів: що відзначають 16 лютого

Київ • УНН

 • 240170 перегляди

16 лютого в Україні відзначають День військового журналіста, вшановуючи пам'ять загиблих медійників. Також сьогодні світ відзначає День китів, привертаючи увагу до збереження їх популяції.

Сьогодні, 16 лютого, в Україні з професійним святом вітають військових журналістів, пресофіцерів, цивільних журналістів, які роблять репортажі з лінію фронту, а також вшановують пам’ять їхніх загиблих колег, пише УНН.

Подія була започаткована наказом міністра оборони України у 2018 році.

Саме 16 лютого 2015 року року неподалік міста Дебальцеве під час виконання бойового завдання та професійного обов’язку загинув капітан 3 рангу Дмитро Лабуткін, який був редактором телерадіостудії Міноборони "Бриз". До останніх секунд свого життя він продовжував вести зйомку подій.

З початку повномасштабного російського вторгнення чимало цивільних медійників стали військовими журналістами та пресофіцерами.

Щодня, ризикуючи своїм життям, вони роблять репортажі з найгарячіших ділянок фронту, включаються в ефіри національних телеканалів та радіостанцій, щоб розповісти мешканцям Україні оперативну інформацію щодо відбиття російської агресії.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України 11 лютого повідомляло, що війна забрала життя 97 медійників.

Також, сьогодні, у третю неділю лютого, у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня китів.

Подія була започаткована у 1980 році на Гавайях. Її організатори намагалися звернути увагу суспільства та урядів на необхідність впровадження заходів з відновлення популяції китів на планеті, яка суттєво постраждала від китобійного промислу.

Китобійний промисел, який зародився у Скандинавії, у ІХ-Х століттях, почав стрімко розвиватися у ХVІІІ столітті. Китів вбивали заради китового вуса, печінки, мозку, залоз та м’яса.

Відновлення популяцій китів дозволить їм доживати до 200 років - дослідження02.01.25, 22:58 • 25858 переглядiв

За підрахунками зоозахисників, у ХХ столітті мисливці на китів вбили до трьох мільйонів особин цих ссавців.

З середини ХХ століття світова спільнота почала впроваджувати заходи з обмеження китобійного промислу, який з часом був практично повністю заборонений. В обмежених обсягах промисел ведеться тільки Норвегією, Ісландією і Японією, а також деякими аборигенними народами як одне з традиційних занять.

На думку вчених, на той момент популяція атлантичного кита скоротилася до критичних 400 особин, горбатого кита – до 500 особин.

Наразі, вчені не можуть назвати точну кількість китів у Світовому океані. Вважається, що їх популяція коливається в межах 25 тисяч особин.

16 лютого в церковному календарі – день пам'яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших.

Памфил або Памфил Кесарійський (? — 309, Кесарія Палестинська, Ізраїль) — християнський священник, засновник біблійної школи, один з святих 12 мучеників, що постраждали в Кесарії Палестинській у 308—309 роках, святий. Був зарублений мечем.

У результаті удару рф по Краматорську загинув 40-річний британський журналіст - голова Донецької ОВА25.08.24, 20:33 • 30864 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоПублікації
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
havaiГаваї
islandiiaІсландія
norvehiiaНорвегія
yaponiiaЯпонія
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами