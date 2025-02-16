Сьогодні День військового журналіста України та всесвітній день китів: що відзначають 16 лютого

Сьогодні, 16 лютого, в Україні з професійним святом вітають військових журналістів, пресофіцерів, цивільних журналістів, які роблять репортажі з лінію фронту, а також вшановують пам’ять їхніх загиблих колег, пише УНН.

Подія була започаткована наказом міністра оборони України у 2018 році.

Саме 16 лютого 2015 року року неподалік міста Дебальцеве під час виконання бойового завдання та професійного обов’язку загинув капітан 3 рангу Дмитро Лабуткін, який був редактором телерадіостудії Міноборони "Бриз". До останніх секунд свого життя він продовжував вести зйомку подій.

З початку повномасштабного російського вторгнення чимало цивільних медійників стали військовими журналістами та пресофіцерами.

Щодня, ризикуючи своїм життям, вони роблять репортажі з найгарячіших ділянок фронту, включаються в ефіри національних телеканалів та радіостанцій, щоб розповісти мешканцям Україні оперативну інформацію щодо відбиття російської агресії.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України 11 лютого повідомляло, що війна забрала життя 97 медійників.

Також, сьогодні, у третю неділю лютого, у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня китів.

Подія була започаткована у 1980 році на Гавайях. Її організатори намагалися звернути увагу суспільства та урядів на необхідність впровадження заходів з відновлення популяції китів на планеті, яка суттєво постраждала від китобійного промислу.

Китобійний промисел, який зародився у Скандинавії, у ІХ-Х століттях, почав стрімко розвиватися у ХVІІІ столітті. Китів вбивали заради китового вуса, печінки, мозку, залоз та м’яса.

Відновлення популяцій китів дозволить їм доживати до 200 років - дослідження

За підрахунками зоозахисників, у ХХ столітті мисливці на китів вбили до трьох мільйонів особин цих ссавців.

З середини ХХ століття світова спільнота почала впроваджувати заходи з обмеження китобійного промислу, який з часом був практично повністю заборонений. В обмежених обсягах промисел ведеться тільки Норвегією, Ісландією і Японією, а також деякими аборигенними народами як одне з традиційних занять.

На думку вчених, на той момент популяція атлантичного кита скоротилася до критичних 400 особин, горбатого кита – до 500 особин.

Наразі, вчені не можуть назвати точну кількість китів у Світовому океані. Вважається, що їх популяція коливається в межах 25 тисяч особин.

16 лютого в церковному календарі – день пам'яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших.

Памфил або Памфил Кесарійський (? — 309, Кесарія Палестинська, Ізраїль) — християнський священник, засновник біблійної школи, один з святих 12 мучеників, що постраждали в Кесарії Палестинській у 308—309 роках, святий. Був зарублений мечем.

У результаті удару рф по Краматорську загинув 40-річний британський журналіст - голова Донецької ОВА