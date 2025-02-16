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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Киев  •  УНН

 • 22877 просмотра

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16 февраля в Украине отмечают День военного журналиста, почтив память погибших медийщиков. Также сегодня мир отмечает День китов, привлекая внимание к сохранению их популяции.

Сегодня, 16 февраля, в Украине с профессиональным праздником поздравляют военных журналистов, пресс-офицеров, гражданских журналистов, которые делают репортажи с линии фронта, а также чтят память их погибших коллег, пишет УНН.

Событие было основано приказом министра обороны Украины в 2018 году.

Именно 16 февраля 2015 года недалеко от города Дебальцево во время выполнения боевого задания и профессионального долга погиб капитан 3 ранга Дмитрий Лабуткин, который был редактором телерадиостудии Минобороны «Бриз». До последних секунд своей жизни он продолжал вести съемку событий.

С начала полномасштабного российского вторжения немало гражданских медийщиков стали военными журналистами и пресофицерами.

Ежедневно, рискуя своей жизнью, они делают репортажи с горячих участков фронта, включаются в эфиры национальных телеканалов и радиостанций, чтобы рассказать жителям Украины оперативную информацию по отражению российской агрессии.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины 11 февраля сообщало, что война унесла жизни 97 медийщиков.

Также, сегодня, в третье воскресенье февраля, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня китов.

Событие было основано в 1980 году на Гавайях. Его организаторы пытались обратить внимание общества и правительств на необходимость внедрения мер по восстановлению популяции китов на планете, которая существенно пострадала от китобойного промысла.

Китобойный промысел, который зародился в Скандинавии, в ІХ-Х веках, начал стремительно развиваться в ХѴІІІ веке. Китов убивали ради китового уса, печени, мозга, желез и мяса.

Восстановление популяций китов позволит им доживать до 200 лет - исследование02.01.25, 22:58 • 25585 просмотров

По подсчетам зоозащитников, в ХХ веке охотники на китов убили до трех миллионов особей этих млекопитающих.

С середины ХХ века мировое сообщество начало внедрять меры по ограничению китобойного промысла, который со временем был практически полностью запрещен. В ограниченных объемах промысел ведется только Норвегией, Исландией и Японией, а также некоторыми аборигенными народами как одно из традиционных занятий.

По мнению ученых, на тот момент популяция атлантического кита сократилась до критических 400 особей, горбатого кита - до 500 особей.

Сейчас ученые не могут назвать точное количество китов в Мировом океане. Считается, что их популяция колеблется в пределах 25 тысяч особей.

16 февраля в церковном календаре - день памяти святых мучеников Памфила, Порфирия и других.

Памфил или Памфил Кесарийский (? - 309, Кесария Палестинская, Израиль) - христианский священник, основатель библейской школы, один из святых 12 мучеников, пострадавших в Кесарии Палестинской в 308-309 годах, святой. Был зарублен мечом.

В результате удара рф по Краматорску погиб 40-летний британский журналист - глава Донецкой ОВА25.08.24, 20:33 • 30792 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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