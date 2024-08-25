В результате удара рф по Краматорску погиб 40-летний британский журналист - глава Донецкой ОВА

В результате удара рф по Краматорску погиб 40-летний британский журналист, среди раненых - еще четверо журналистов. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"1 человек погиб и 6 ранены - таковы окончательные последствия вчерашнего удара по Краматорску. Погибший - британский журналист 1984 года рождения. Среди раненых - четверо журналистов и двое местных жителей", - сообщил Филашкин.

По его словам, разрушена гостиница, повреждены 17 частных домов и 6 многоэтажек, 3 предприятия, админздание и кафе.

Председатель Донецкой ОВА призвал всех эвакуироваться.

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По данным полиции Донецкой области, тело погибшего нашли под завалами после 19 часов поисков.

Ночью россия ударила из ОТРК "Искандер-М" по отелю, где жила команда репортеров иностранного медиа.

Погибший - гражданин Великобритании. Его тело нашли под завалами после 19 часов поисков.

Среди раненых - четверо репортеров: граждане США, Германии, Латвии и Украины, а также две местные жительницы.

На месте атаки работали полиция, спасатели и другие службы.