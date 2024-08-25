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Обстріл Краматорська: рф вдарила ймовірно, ракетою "Іскандер-М"

Обстріл Краматорська: рф вдарила ймовірно, ракетою "Іскандер-М"

Київ • УНН

 • 43279 перегляди

російські війська вдарили ракетою по Краматорську, влучивши в готель. Двоє іноземних журналістів поранені, ще один, ймовірно, під завалами. Розпочато розслідування за фактом порушення законів війни.

Війська рф вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М", по Краматорську. Внаслідок обстрілу зазнали поранень двоє іноземних журналістів. Ще один їх колега, ймовірно, знаходиться під завалами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, 24 серпня 2024 року, о 22:35, війська рф вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М", по м. Краматорську. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років. У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла,

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що постраждалим надано невідкладну медичну допомогу. Ще один їх колега, ймовірно, знаходиться під завалами.Також прокуратура повідомляє, що в епіцентрі ворожої атаки пошкоджено будівлю готелю та житлові будинки. Пошукові роботи тривають. На місці працюють рятувальники й правоохоронці.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України),

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

Начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляв, що у Краматорську російські війська вдарили по готелю, відомо про двох поранених та одну людину під завалами, це — українські та іноземні журналісти.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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