Мішенню став готель, поранені українські та іноземні журналісти: дані про удар по Краматорську
Київ • УНН
Російські війська атакували готель у Краматорську, де перебували журналісти. Двоє поранених, один під завалами - громадяни України, США та Великої Британії. Рятувальна операція триває.
У Краматорську російські війська вдарили по готелю, відомо про двох поранених та одну людину під завалами, це — українські та іноземні журналісти. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
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"Серед ночі росіяни ударили по Краматорську. Черговою мішенню в місті став готель".
Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.
"Наразі відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", — написав начальник ОВА.
На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.
Нагадаємо
Ввечері 24 серпня російські війська завдали удару по місту Краматорськ Донецької області, в місті після 22:00 чули вибух. В Краматорську близько 22:35 пролунав вибух, повідомив кореспондент Суспільного. В Донецькій області була оголошена повітряна тривога. Краматорська МВА в Telegram-каналі закликала містян перебувати в укриттях. Як повідомив Суспільному Донбас голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко, внаслідок обстрілу є постраждалі. Наслідки уточнюють.
У Краматорську пролунав вибух24.08.24, 22:55 • 47011 переглядiв