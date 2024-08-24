У Краматорську пролунав вибух
Київ • УНН
У Краматорську близько 22:35 стався вибух. Міська військова адміністрація закликає мешканців негайно перебувати в укриттях та дотримуватися заходів безпеки до отримання подальших вказівок.
Близько 22:35 у Краматорську на Донеччині пролунав вибух. Міська військова адміністрація закликає мешканців негайно перебувати в укриттях та дотримуватися заходів безпеки, передає УНН.
Деталі
Деталі інциденту поки що уточнюються, але влада наголошує на важливості не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в безпечних місцях до отримання подальших вказівок.
Містян закликали бути обережними та слідкувати за офіційними повідомленнями.
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