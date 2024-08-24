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У Краматорську пролунав вибух

У Краматорську пролунав вибух

Київ • УНН

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У Краматорську близько 22:35 стався вибух. Міська військова адміністрація закликає мешканців негайно перебувати в укриттях та дотримуватися заходів безпеки до отримання подальших вказівок.

Близько 22:35 у Краматорську на Донеччині пролунав вибух. Міська військова адміністрація закликає мешканців негайно перебувати в укриттях та дотримуватися заходів безпеки, передає УНН.

Деталі

Деталі інциденту поки що уточнюються, але влада наголошує на важливості не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в безпечних місцях до отримання подальших вказівок.

Містян закликали бути обережними та слідкувати за офіційними повідомленнями.

У Сумах пролунали вибухи після попередження про швидкісну ціль24.08.24, 21:04 • 41302 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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