В Краматорске прогремел взрыв

Около 22:35 в Краматорске Донецкой области прогремел взрыв. Городская военная администрация призывает жителей немедленно находиться в укрытиях и соблюдать меры безопасности, передает УНН.

Детали

Детали инцидента пока уточняются, но власти подчеркивают важность не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в безопасных местах до получения дальнейших указаний.

Горожан призвали быть осторожными и следить за официальными сообщениями.

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