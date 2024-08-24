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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Краматорске прогремел взрыв

В Краматорске прогремел взрыв

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 19:55  •  16062 просмотра

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В Краматорске около 22:35 произошел взрыв. Городская военная администрация призывает жителей немедленно находиться в укрытиях и соблюдать меры безопасности до получения дальнейших указаний.

Около 22:35 в Краматорске Донецкой области прогремел взрыв. Городская военная администрация призывает жителей немедленно находиться в укрытиях и соблюдать меры безопасности, передает УНН.

Детали

Детали инцидента пока уточняются, но власти подчеркивают важность не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в безопасных местах до получения дальнейших указаний.

Горожан призвали быть осторожными и следить за официальными сообщениями.

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Лилия Подоляк

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