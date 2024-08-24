В Краматорске прогремел взрыв
Киев • УНН
В Краматорске около 22:35 произошел взрыв. Городская военная администрация призывает жителей немедленно находиться в укрытиях и соблюдать меры безопасности до получения дальнейших указаний.
Около 22:35 в Краматорске Донецкой области прогремел взрыв. Городская военная администрация призывает жителей немедленно находиться в укрытиях и соблюдать меры безопасности, передает УНН.
Детали
Детали инцидента пока уточняются, но власти подчеркивают важность не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в безопасных местах до получения дальнейших указаний.
Горожан призвали быть осторожными и следить за официальными сообщениями.
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