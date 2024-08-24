В Сумах прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали о скоростной цели, которая двигалась в направлении города, передает УНН.



В Сумах слышен взрыв, передают корреспонденты «Суспільного».



Позже там добавили, что в городе снова раздаются взрывы.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели на Сумы.



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