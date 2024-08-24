Киев • УНН
В Сумах слышны взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели, которая двигалась в направлении города.
В Сумах прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали о скоростной цели, которая двигалась в направлении города, передает УНН.
В Сумах слышен взрыв, передают корреспонденты «Суспільного».
Позже там добавили, что в городе снова раздаются взрывы.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели на Сумы.
Жінка загинула від артобстрілу рф на Сумщині24 августа 2024, 14:10 • 24497 просмотров