Женщина погибла от артобстрела рф на Сумщине
Киев • УНН
24 августа враг обстрелял Великописаревскую громаду на Сумщине, погибла 59-летняя женщина. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов войны и умышленного убийства.
24 августа российские войска обстреляли Великописаревскую громаду Сумской области, в результате чего погибла 59-летняя женщина. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура, передает УНН.
По данным следствия, 24 августа 2024 года около 14:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг из артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру Великописаревской общины Ахтырского района Сумской области
Как сообщается, в результате атаки оккупантов 59-летняя местная жительница в собственном доме получила смертельные ранения.
Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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