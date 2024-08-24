22 обстрела: российские войска атаковали 11 громад Сумской области
Киев • УНН
Ночью и утром вражеские войска обстреляли 11 громад Сумской области, нанеся 22 удара. Использовались минометы, артиллерия, авиабомбы и FPV-дроны, информации о пострадавших нет.
Ночью и утром войска террористов атаковали приграничные территории и населенные пункты Сумской области, нанеся 22 обстрела. Об этом сообщает председатель Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Согласно информации, под огнем захватчиков оказались 11 громад Сумщины.
Шалыгинская: подверглась обстрелам FPV-дронами с 7 взрывами и минометным ударам с 2 взрывами.
Свеска: пострадала от авиаударов КАБ с 6 взрывами.
[Хотинская: получила 6 минометных обстрелов.
Краснопольская: была обстреляна минометами с 7 взрывами и артиллерией с 8 взрывами.
Великописаревская: подверглась артиллерийскому удару с 8 взрывами.
Эсманьска: пострадала от авиаудара КАБ с 1 взрывом.
Березовская: получила авиаудар КАБ с 3 взрывами.
Глуховская: была обстреляна FPV-дроном с 1 взрывом.
Дружбовская: пострадала от авиаудара КАБ с 2 взрывами.
Белопольская: подверглась авиаудару КАБ с 1 взрывом.
Новослободская: получила обстрел из 5 мин.
К счастью, информации о пострадавших нет.
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