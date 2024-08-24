22 обстріли: російські війська атакували 11 громад Сумської області
Київ • УНН
Вночі та зранку ворожі війська обстріляли 11 громад Сумської області, завдавши 22 удари. Використовувалися міномети, артилерія, авіабомби та FPV-дрони, інформації про постраждалих немає.
Вночі та зранку війська терористів атакували прикордонні території та населені пункти Сумської області, завдавши 22 обстріли. Про це повідомляє голова Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією, під вогнем загарбників опинилися 11 громад Сумщини.
Шалигинська: зазнала обстрілів FPV-дронами з 7 вибухами і мінометних ударів з 2 вибухами.
Свеська: постраждала від авіаударів КАБ з 6 вибухами.
Хотінська: отримала 6 мінометних обстрілів.
Краснопільська: була обстріляна мінометами з 7 вибухами і артилерією з 8 вибухами.
Великописарівська: зазнала артилерійського удару з 8 вибухами.
Есманьська: постраждала від авіаудару КАБ з 1 вибухом.
Березівська: отримала авіаудар КАБ з 3 вибухами.
Глухівська: була обстріляна FPV-дроном з 1 вибухом.
Дружбівська: постраждала від авіаудару КАБ з 2 вибухами.
Білопільська: зазнала авіаудару КАБ з 1 вибухом.
Новослобідська: отримала обстріл з 5 мін.
На щастя, інформації про постраждалих немає.
росіяни 87 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених24.08.24, 01:32 • 42868 переглядiв