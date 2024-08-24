росіяни 87 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили 87 обстрілів Сумської області, використовуючи артилерію, РСЗВ, міномети та авіацію. Внаслідок атак постраждали 13 громад, 4 цивільних отримали поранення.
Окупанти 87 разів обстріляли Сумщину, у результаті чого 4 осіб отримали поранення. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
За інформацією, ворожих обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.
Ситуація в громадах
Краснопільська: окупанти вдарили з артилерії (61 вибухів), РСЗВ (48 вибухів), мінометів (28 вибухів), нанесли авіаудар (КАБ) (3 вибухи), FPV-дронами (4 вибухи) та скинули вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ) (4 вибухи).
Глухівська: загарбники обстріляли FPV-дронами (3 вибухи), здійснили авіаудар (КАБ) (2 вибухи).
Дружбівська: супротивник наніс авіаудари (КАБ) (8 вибухів), обстріли з мінометів (6 вибухів).
Білопільська: ворог завдав авіаудару (КАБ) (1 вибух), ударів FPV-дронами (2 вибухи), обстрілів з мінометів (8 вибухів).
Есманьська: росіяни скинули 3 міни на територію громади (3 вибухи). Також здійснили обстріл FPV-дроном (1 вибух).
Великописарівська: загарбники вдарили з мінометів (30 вибухів), гранатометів (СПГ) (4 вибухи), FPV-дронами (5 вибухів), скинули вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ) (1 вибух).
Шалигинська: терористи здійснили авіаудар (КАБ) (3 вибухи), завдали мінометний обстріл (3 вибухи), обстріляли FPV-дронами (2 вибухи). На жаль, через ворожу агресію поранення отримав місцевий житель.
Середино-Будська: сили окупантів завдали мінометні обстріли (5 вибухів), обстріли FPV-дронами (7 вибухів), артобстріли (6 вибухів).
Березівська: супротивник завдав авіаударів (КАБ) (5 вибухів).
Свеська: агресори нанесли авіаудари (КАБ) (5 вибухів).
Новослобідська: рф здійснила авіаудар (КАБ) (2 вибухи), обстріляла FPV-дроном (1 вибух).
Миропільська: ворог бив з артилерії (1 вибух).
Миколаївська: противник наніс авіаудари (КАБ) (2 вибухи).
Крім того, було здійснено ракетний удар по території Сумського району, через який 3 цивільні особи отримали поранення.
Війська рф атакували Сумщину КАБами, з мінометів, артилерії та дронами: 75 вибухів за ніч22.08.24, 09:39 • 19110 переглядiв