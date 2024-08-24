россияне 87 раз обстреляли Сумскую область: 4 раненых
Киев • УНН
Вражеские войска совершили 87 обстрелов Сумской области, используя артиллерию, РСЗО, минометы и авиацию. В результате атак пострадали 13 общин, 4 гражданских получили ранения.
Оккупанты 87 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего 4 человека получили ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
По информации, вражеским обстрелам подверглись Николаевская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Березовская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская громады Сумской области.
Ситуация в общинах
Краснопольская: оккупанты ударили из артиллерии (61 взрыв), РСЗО (48 взрывов), минометов (28 взрывов), нанесли авиаудар (КАБ) (3 взрыва), FPV-дронами (4 взрыва) и сбросили взрывные устройства с БпЛА (ВОГ) (4 взрыва).
Глуховская: захватчики обстреляли FPV-дронами (3 взрыва), осуществили авиаудар (КАБ) (2 взрыва).
Дружбовская: противник нанес авиаудары (КАБ) (8 взрывов), обстрелы из минометов (6 взрывов).
Белопольская: враг нанес авиаудар (КАБ) (1 взрыв), удары FPV-дронами (2 взрыва), обстрелы из минометов (8 взрывов).
Эсманская: россияне сбросили 3 мины на территорию общины (3 взрыва). Также осуществили обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
Великописаревская: захватчики ударили из минометов (30 взрывов), гранатометов (СПГ) (4 взрыва), FPV-дронами (5 взрывов), сбросили взрывные устройства с БпЛА (ВОГ) (1 взрыв).
Шалыгинская: террористы совершили авиаудар (КАБ) (3 взрыва), нанесли минометный обстрел (3 взрыва), обстреляли FPV-дронами (2 взрыва). К сожалению, из-за вражеской агрессии ранения получил местный житель.
Середино-Будская: силы оккупантов нанесли минометные обстрелы (5 взрывов), обстрелы FPV-дронами (7 взрывов), артобстрелы (6 взрывов).
Березовская: противник нанес авиаудары (КАБ) (5 взрывов).
Свеска: агрессоры нанесли авиаудары (КАБ) (5 взрывов).
Новослободская: рф осуществила авиаудар (КАБ) (2 взрыва), обстреляла FPV-дроном (1 взрыв).
Миропольская: враг бил из артиллерии (1 взрыв).
Николаевская: противник нанес авиаудары (КАБ) (2 взрыва).
Кроме того, был осуществлен ракетный удар по территории Сумского района, из-за которого 3 гражданских лица получили ранения.
Війська рф атакували Сумщину КАБами, з мінометів, артилерії та дронами: 75 вибухів за ніч22 августа 2024, 06:39 • 18261 просмотр