Войска рф атаковали Сумщину КАБами, из минометов, артиллерии и дронами: 75 взрывов за ночь

Российские войска совершили 28 обстрелов Сумской области за ночь, зафиксировано 75 взрывов в 11 громадах, включая авиаудары, артиллерийские и минометные обстрелы, а также атаки FPV-дронами, сообщили в Сумской ОВА в четверг, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 75 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.

Обстрелам, как указано, подверглись Николаевская, Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Середино-Будская, Свеская громады:

- Новослободская громада: осуществлены авиаудары КАБ (3 взрыва), обстрел из минометов (7 взрывов), обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

- Шалыгинская громада: враг ударил из РСЗО (12 взрывов), FPV-дронами (5 взрывов).

- Юнаковская громада: зафиксировано осуществлен авиаудар КАБ (1 взрыв).

- Хотинская громада: нанесены авиаудары КАБ (3 взрыва).

- Середино-Будская громада: россияне били из артиллерии (6 взрывов), РСЗО (4 взрыва), минометов (2 взрыва). Также зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва).

- Краснопольская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (15 взрывов), минометный обстрел (1 взрыв).

- Глуховская громада: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

- Великописаревская громада: враг ударил из артиллерии (4 взрыва). Также был авиаудар КАБ (1 взрыв).

- Николаевская громада: нанесен авиаудар КАБ (1 взрыв).

- Путивльская громада: зафиксирован обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

- Свесская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.

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