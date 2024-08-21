Армия рф 113 раз обстреляла Сумскую область: ранены 5 человек

российские войска в течение дня совершили 113 обстрелов по Сумской области, в результате чего ранения получили 5 человек. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

В течение дня россияне совершили 113 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 256 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Березовская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов), минометов (19 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).

Краснопольская громада: 46 мин сбросили россияне на территорию громады, в результате обстрелов ранены 3 гражданских лица. Также враг ударил из артиллерии (55 взрывов), сбросил взрывные устройства с БпЛА (2 взрыва), нанес удар КАБ (1 взрыв) и FPV-дронами (5 взрывов).

Глуховская громада: осуществлен обстрел FPV-дронами (18 взрывов), в результате чего получил ранения 1 гражданский человек. Также был гранатометный обстрел (АГС) (10 взрывов).

Эсманьская громада: 6 мин сбросил враг на территорию общины. Также был обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Шалыгинская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (6 взрывов), обстрелы FPV-дронами (17 взрывов).

Путивльская община: нанесен обстрел БпЛА типа "Шахед" (1 взрыв).

Дружбовская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами (19 взрывов) и артобстрел (1 взрыв), в результате чего получил ранения 1 гражданский человек. Зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также была атака FPV-дронами (2 взрыва).

Белопольская громада: были минометные обстрелы (8 взрывов), артобстрел (3 взрыва), обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

Новослободская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады. Также нанесены обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), авиаудары КАБ (3 взрыва).

Миропольская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами (5 взрывов), обстрел БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).

Хотинская община: нанесен обстрел БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).

Березовская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва).Середино-Будская громада: осуществлен обстрел FPV-дронами (3 взрыва).

Юнаковская община: зафиксированы авиаудары КАБ (6 взрывов).

Сумская община: осуществлен ракетный обстрел (1 взрыв).

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