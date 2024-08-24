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Жінка загинула від артобстрілу рф на Сумщині

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24 серпня ворог обстріляв Великописарівську громаду на Сумщині, загинула 59-річна жінка. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів війни та умисного вбивства.

24 серпня російські війська обстріляли Великописарівську громаду Сумської області, унаслідок чого загинула 59-річна жінка. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура, передає УНН

За даними слідства, 24 серпня 2024 року близько 14:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району Сумської області

- йдеться у повідомленні. 

Як повідомляється, унаслідок атаки окупантів 59-річна місцева жителька у власному будинку отримала смертельні поранення.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

22 обстріли: російські війська атакували 11 громад Сумської області24.08.24, 09:07 • 27932 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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