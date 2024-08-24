Жінка загинула від артобстрілу рф на Сумщині
Київ • УНН
24 серпня ворог обстріляв Великописарівську громаду на Сумщині, загинула 59-річна жінка. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів війни та умисного вбивства.
24 серпня російські війська обстріляли Великописарівську громаду Сумської області, унаслідок чого загинула 59-річна жінка. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура, передає УНН.
За даними слідства, 24 серпня 2024 року близько 14:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району Сумської області
Як повідомляється, унаслідок атаки окупантів 59-річна місцева жителька у власному будинку отримала смертельні поранення.
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
22 обстріли: російські війська атакували 11 громад Сумської області24.08.24, 09:07 • 27932 перегляди