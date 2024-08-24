У Сумах пролунали вибухи після попередження про швидкісну ціль
Київ • УНН
У Сумах чутно вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль, що рухалася в напрямку міста.
У Сумах пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль, що рухалася в напрямку міста, передає УНН.
У Сумах чутно вибух, передають кореспонденти "Суспільного".
Пініше там додали, що у місті знову лунають вибухи.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Суми.
Жінка загинула від артобстрілу рф на Сумщині24.08.24, 17:10 • 28294 перегляди