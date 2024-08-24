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Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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У Сумах пролунали вибухи після попередження про швидкісну ціль

У Сумах пролунали вибухи після попередження про швидкісну ціль

Київ • УНН

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У Сумах чутно вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль, що рухалася в напрямку міста.

У Сумах пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль, що рухалася в напрямку міста, передає УНН

У Сумах чутно вибух, передають кореспонденти "Суспільного".

Пініше там додали, що у місті знову лунають вибухи. 

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Суми. 

Жінка загинула від артобстрілу рф на Сумщині24.08.24, 17:10 • 28294 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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