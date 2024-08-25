Мишенью стал отель, ранены украинские и иностранные журналисты: данные об ударе по Краматорску

В Краматорске российские войска ударили по гостинице, известно о двух раненых и одном человеке под завалами, это - украинские и иностранные журналисты. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

«Среди ночи россияне ударили по Краматорску. Очередной мишенью в городе стал отель».

Кроме отеля, повреждена также многоэтажка поблизости.

«Сейчас известно о 2 раненых, еще 1 человек находится под завалами. Все трое пострадавших - журналисты, граждане Украины, США и Великобритании», - написал начальник ОГА.

На месте работают органы власти, полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов и спасательная операция.

Напомним,

Вечером 24 августа российские войска нанесли удар по городу Краматорск Донецкой области, в городе после 22:00 слышали взрыв. В Краматорске около 22:35 прогремел взрыв, сообщил корреспондент Общественного. В Донецкой области была объявлена воздушная тревога. Краматорская МВА в Telegram-канале призвала горожан находиться в укрытиях. Как сообщил Суспільному Донбасс председатель Краматорской МВА Александр Гончаренко, в результате обстрела есть пострадавшие. Последствия уточняются.

У Краматорську пролунав вибух