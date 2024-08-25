Обстрел Краматорска: рф ударила вероятно, ракетой "Искандер-М"

Войска рф ударили, вероятно, ракетой "Искандер-М", по Краматорску. В результате обстрела получили ранения двое иностранных журналистов. Еще один их коллега, вероятно, находится под завалами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По данным следствия, 24 августа 2024 года, в 22:35, войска рф ударили, вероятно, ракетой "Искандер-М", по г. Краматорску. Под прицелом оккупантов оказался жилой квартал, где на территории разрушенного местного отеля получили телесные повреждения двое журналистов иностранного медиа 38 и 40 лет. У них диагностированы минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела, - говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшим оказана неотложная медицинская помощь. Еще один их коллега, вероятно, находится под завалами. Также прокуратура сообщает, что в эпицентре вражеской атаки повреждено здание отеля и жилые дома. Поисковые работы продолжаются. На месте работают спасатели и правоохранители.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Дополнение

Начальник областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Краматорске российские войска ударили по гостинице, известно о двух раненых и одном человеке под завалами, это - украинские и иностранные журналисты.