У результаті удару рф по Краматорську загинув 40-річний британський журналіст - голова Донецької ОВА
Київ • УНН
40-річний британський журналіст загинув, ще четверо журналістів поранені внаслідок російського удару по готелю в Краматорську. Зруйновано готель, пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти.
У результаті удару рф по Краматорську загинув 40-річний британський журналіст, серед поранених - ще четверо журналістів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
"1 людина загинула і 6 поранені — такі остаточні наслідки вчорашнього удару по Краматорську. Загиблий — британський журналіст 1984 року народження. Серед поранених — четверо журналістів і двоє місцевих жителів", - повідомив Філашкін.
За його словами, зруйновано готель, пошкоджено 17 приватних будинків і 6 багатоповерхівок, 3 підприємства, адмінбудівлю і кав'ярню.
Голова Донецької ОВА закликав всіх евакуюйтесь.
Додамо
За даними поліції Донецької області, тіло загиблого знайшли під завалами після 19 годин пошуків.
Вночі росія вдарила з ОТРК "Іскандер-М" по готелю, де жила команда репортерів іноземного медіа.
Загиблий – громадянин Великої Британії. Його тіло знайшли під завалами після 19 годин пошуків.
Серед поранених – четверо репортерів: громадяни США, Німеччини, Латвії та України, а також дві місцеві мешканки.
На місці атаки працювали поліція, рятувальники та інші служби.