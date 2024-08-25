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У результаті удару рф по Краматорську загинув 40-річний британський журналіст - голова Донецької ОВА

У результаті удару рф по Краматорську загинув 40-річний британський журналіст - голова Донецької ОВА

Київ • УНН

 • 30866 перегляди

40-річний британський журналіст загинув, ще четверо журналістів поранені внаслідок російського удару по готелю в Краматорську. Зруйновано готель, пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти.

У результаті удару рф по Краматорську загинув 40-річний британський журналіст, серед поранених - ще четверо журналістів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

"1 людина загинула і 6 поранені — такі остаточні наслідки вчорашнього удару по Краматорську. Загиблий — британський журналіст 1984 року народження. Серед поранених — четверо журналістів і двоє місцевих жителів", - повідомив Філашкін.

За його словами, зруйновано готель, пошкоджено 17 приватних будинків і 6 багатоповерхівок, 3 підприємства, адмінбудівлю і кав'ярню.

Голова Донецької ОВА закликав всіх евакуюйтесь. 

Додамо

За даними поліції Донецької області, тіло загиблого знайшли під завалами після 19 годин пошуків.

Вночі росія вдарила з ОТРК "Іскандер-М" по готелю, де жила команда репортерів іноземного медіа.

Загиблий – громадянин Великої Британії. Його тіло знайшли під завалами після 19 годин пошуків.

Серед поранених – четверо репортерів: громадяни США, Німеччини, Латвії та України, а також дві місцеві мешканки.

На місці атаки працювали поліція, рятувальники та інші служби.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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