В Швеции состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Стокгольме прошло вручение Нобелевской премии 2018 году в сферах медицины, физики, химии и экономики. Почетную премию вручал лично Король Швеции Карл XVI Густав. Процесс награждения проходил в Стокгольмской филармонии. Девять лауреатов самой престижной в мире награды взяли из рук монарха дипломы и золотые медали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию вручения на Youtube.
Церемонию открывал председатель правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хелдин. Он отметил, что для научных открытий необходимо создание благоприятных условий.
“Прорывы в науке, подобные тем, что мы сегодня чествуем, стали возможны благодаря созданию благоприятных условий и предоставления ученым свободы, независимости и долгосрочного финансирования. Такая творческая среда оказывается плодородной для новых идей благодаря своей открытости для самых талантов, опыта и культурных традиций, а также благодаря тому, что дает возможность молодым ученым высказываться”, — сказал он.
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После вступительного слова председателя соответствующего Нобелевского комитета лауреаты выходили на сцену, по традиции украшенную тысячами свежих цветов, где из рук короля брали золотые медали и индивидуальные дипломы.
Лауреатами Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) по их открытия в терапии рака.
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Премия в области физики была присуждена ученым Артуру Ёшкин (США), Жерару Муру (Франция) и Донни Стрикленд (Канада) за их “революционные открытия в области лазерной физики”.
Самый старший обладатель премии этого года — 96-летний американский физик Артур Ёшкин — посетить шведскую столицу не смог по состоянию здоровья, его на сцене представлял сын Майкл.
Как сообщал УНН, что в Стокгольме, 6 декабря, начинается неделя Нобелевских торжеств, во время которого будут чествовать лауреатов самой известной научной премии в мире, начинается в четверг в шведской столице.