В Швеции состоялась церемония вручения Нобелевских премий

$41.340.00
45.850.00
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 4892 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 90242 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 198004 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 151987 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 218687 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 259841 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 216683 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248474 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208639 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 494345 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
72%
Популярные новости

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 9548 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 12556 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 14033 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 17333 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 5320 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 273178 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 248481 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 334053 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 494345 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 585368 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 36667 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 218687 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 82272 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 78389 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 83842 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Швеции состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Киев • УНН

 • 41344 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Стокгольме прошло вручение Нобелевской премии 2018 году в сферах медицины, физики, химии и экономики. Почетную премию вручал лично Король Швеции Карл XVI Густав. Процесс награждения проходил в Стокгольмской филармонии. Девять лауреатов самой престижной в мире награды взяли из рук монарха дипломы и золотые медали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию вручения на Youtube.

В Швеции состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Церемонию открывал председатель правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хелдин. Он отметил, что для научных открытий необходимо создание благоприятных условий.

“Прорывы в науке, подобные тем, что мы сегодня чествуем, стали возможны благодаря созданию благоприятных условий и предоставления ученым свободы, независимости и долгосрочного финансирования. Такая творческая среда оказывается плодородной для новых идей благодаря своей открытости для самых талантов, опыта и культурных традиций, а также благодаря тому, что дает возможность молодым ученым высказываться”, — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Швеции вручили альтернативную Нобелевскую премию по литературе

После вступительного слова председателя соответствующего Нобелевского комитета лауреаты выходили на сцену, по традиции украшенную тысячами свежих цветов, где из рук короля брали золотые медали и индивидуальные дипломы.

Лауреатами Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) по их открытия в терапии рака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Альтернативную Нобелевскую премию получили правозащитники и экоактивисты

Премия в области физики была присуждена ученым Артуру Ёшкин (США), Жерару Муру (Франция) и Донни Стрикленд (Канада) за их “революционные открытия в области лазерной физики”.

Самый старший обладатель премии этого года — 96-летний американский физик Артур Ёшкин — посетить шведскую столицу не смог по состоянию здоровья, его на сцене представлял сын Майкл.

Как сообщал УНН, что в Стокгольме, 6 декабря, начинается неделя Нобелевских торжеств, во время которого будут чествовать лауреатов самой известной научной премии в мире, начинается в четверг в шведской столице.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии
Brent
$63.74
Bitcoin
$76,911.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.61
Золото
$3,047.25
Ethereum
$1,547.13