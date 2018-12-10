В Швеции состоялась церемония вручения Нобелевских премий

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Стокгольме прошло вручение Нобелевской премии 2018 году в сферах медицины, физики, химии и экономики. Почетную премию вручал лично Король Швеции Карл XVI Густав. Процесс награждения проходил в Стокгольмской филармонии. Девять лауреатов самой престижной в мире награды взяли из рук монарха дипломы и золотые медали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию вручения на Youtube.