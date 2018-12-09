В Швеції вручили альтернативну Нобелівську премію з літератури
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Альтернативною Нобелівською премією з літератури, що заснована Новою академією Швеції, була нагороджена французька письменниця Маріз Конде. Про це повідомляє УНН із посиланням на церемонію нагородження в клубі Berns і транслювалася в Facebook.
"Я переповнена почуттями: стільки людей, стільки питань, стільки шуму! Я була щаслива, але трохи налякана - я не звикла бути в світлі прожекторів. 25 років я живу у Франції, і там я не приваблювала стільки уваги. Це було несподіванкою - хорошою несподіванкою ", - розповіла літераторка виданню Expressen.
81-річна письменниця додала, що їй вже "трохи пізно" отримувати такі нагороди.
"Я думаю, що краще пізно, ніж ніколи. Хоча, звичайно, трохи пізно для премії. Нагороди краще отримувати в середині кар'єри, а не коли її закінчуєш", - пожартувала вона.
Як повідомляв УНН, Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, заявила, що цього року вона не оголошуватиме переможця - вперше за 75 років. Причиною цьому стали звинувачення у сексуальних домаганнях щодо чоловіка однієї з членів академії.
Король Швеції Карл XVI Густав провів консультації зі Шведською академією з метою нового формулювання її статуту, щоб установу можна було покинути за власним бажанням.