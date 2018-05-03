Шведський король змінив статут академії, яка присуджує Нобелівську премію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Король Швеції Карл XVI Густав провів консультації зі Шведською академією з метою нового формулювання її статуту, щоб установу можна було покинути за власним бажанням. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу королівського двору.
"Його Величність король після консультацій зі Шведською академією вніс роз'яснення до статуту Шведської академії таким чином, щоб член Академії міг покинути її за власним бажанням. Академія має також можливість прийняти рішення про те, щоб її член, який не брав активної участі в роботі Академії протягом двох років, пішов у відставку ", - йдеться в офіційній заяві королівського двору.
Як повідомляв УНН, голова Шведської академії - престижного органу, який присуджує Нобелівську премію з літератури Сара Даніус - пішла у відставку після скандалу з сексуальним насильством. Також три члена органу подали у відставку: письменник Клас Остергрен, літературознавець Кьелл Еспмарк і історик Петер Енглунд. Прозаїк Сара Стрідсберг теж заявила, що може вийти з Шведської академії.
Організацію розкритикували після того, як виявили, що відомий шведський режисер і фотограф Жан-Клод Арно - чоловік члена академії Катаріни Фростенсон - причетний до можливого сексуального насильства. Обвинувачений заперечує ці заяви. Тим часом також виявилося, що деякі з його проектів фінансувалися за рахунок академії.
"Це було бажання академії, щоб я залишила посаду постійного секретаря", - повідомила Сара Даніус.
У листопаді минулого року в рамках кампанії #MeToo 18 жінок висунули звинувачення в сексуальному насильстві і переслідуванні проти Жана-Клода Арно. У той же час академія проголосувала проти звільнення його дружини минулого тижня.