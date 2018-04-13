Нобелевская премия: в комитете по литературе разгорелся сексуальный скандал
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Председатель Шведской академии - престижного органа, который присуждает Нобелевскую премию по литературе Сара Даниус - ушла в отставку после скандала с сексуальным насилием. Также три члена органа подали в отставку: писатель Класс Остергрен, литературовед Кьелл Еспмарк и историк Петер Энглунд. Прозаик Сара Стридсберг тоже заявила, что может выйти из Шведской академии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Организацию раскритиковали после того, как обнаружили, что известный шведский режиссер и фотограф Жан-Клод Арно - муж члена академии Катарины Фростенсон - причастен к возможному сексуальному насилию. Обвиняемый отрицает эти заявления. Между тем также оказалось, что некоторые из его проектов финансировались за счет академии.
"Это было желание академии, чтобы я оставила должность постоянного секретаря", - сообщила Сара Даниус.
В ноябре прошлого года в рамках кампании #MeToo 18 женщин выдвинули обвинения в сексуальном насилии и преследовании против Жана-Клода Арно. В то же время академия проголосовала против увольнения его жены на прошлой неделе.
Как сообщал УНН, журналистка российского "Би-би-си" Фарида Рустамова рассказала о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Она стала третьей из журналисток, которые заявили о ненадлежащем поведении со стороны политика за последние несколько недель.