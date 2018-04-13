Нобелевская премия: в комитете по литературе разгорелся сексуальный скандал

Организацию раскритиковали после того, как обнаружили, что известный шведский режиссер и фотограф Жан-Клод Арно - муж члена академии Катарины Фростенсон - причастен к возможному сексуальному насилию. Обвиняемый отрицает эти заявления. Между тем также оказалось, что некоторые из его проектов финансировались за счет академии.

"Это было желание академии, чтобы я оставила должность постоянного секретаря", - сообщила Сара Даниус.



В ноябре прошлого года в рамках кампании #MeToo 18 женщин выдвинули обвинения в сексуальном насилии и преследовании против Жана-Клода Арно. В то же время академия проголосовала против увольнения его жены на прошлой неделе.

Как сообщал УНН, журналистка российского "Би-би-си" Фарида Рустамова рассказала о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Она стала третьей из журналисток, которые заявили о ненадлежащем поведении со стороны политика за последние несколько недель.