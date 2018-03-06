Депутата Держдуми РФ звинувачують у домаганнях одразу три журналістки

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Журналістка російського “Бі-бі-сі” Фаріда Рустамова розповіла про домагання з боку голови комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького. Вона стала третьою з журналісток, які заявили про неналежну поведінку з боку політика за останні декілька тижнів, передає УНН.

За словами Рустамової, інцидент стався 24 березня 2017 року, коли вона прийшла в кабінет Слуцького, щоб взяти його коментар про візит кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен до РФ напередодні виборів.

Журналістка вела запис розмови на диктофон, який вона щойно оприлюднила. З тексту розшифровок, під час розмови Слуцький змінив тему розмови і запропонував: "Зайчику, може, тобі кинути на[...] це Бі-бі-сі? Я тебе візьму куди-небудь".

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Рустамова відмовилася і уточнила, чи пов'язано небажання розповідати деталі візиту французького політика з тим, що вона працює саме на Бі-бі-сі.

"Ні, просто ти від мене бігаєш, цілуватися не хочеш, я на тебе образився", - відповів їй депутат.

Після неприємної розмови, зі словами "давай, зайченя, буде настрій, зазирай, я за тобою скучив", за спогадами журналістки, політик різко наблизився до неї, "провів рукою, внутрішньою частиною долоні, по моєму лобку вгору" і відскочив.

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Сам Слуцький коментувати інцидент відмовився.

Крім Рустамової, за останні два тижні про домагання повідомили ще дві журналістки - заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе і продюсер телеканалу "Дождь" Дарина Жук.

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