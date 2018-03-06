Депутата Госдумы РФ обвиняют в домогательствах сразу три журналистки

КИЕВ. 6 марта. УНН. Журналистка российского "Би-би-си" Фарида Рустамова рассказала о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Она стала третьей из журналисток, которые заявили о ненадлежащем поведении со стороны политика за последние несколько недель, передает УНН.