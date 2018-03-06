Депутата Госдумы РФ обвиняют в домогательствах сразу три журналистки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Журналистка российского "Би-би-си" Фарида Рустамова рассказала о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Она стала третьей из журналисток, которые заявили о ненадлежащем поведении со стороны политика за последние несколько недель, передает УНН.
По словам Рустамовой, инцидент произошел 24 марта 2017 года, когда она пришла в кабинет Слуцкого, чтобы взять его комментарий о визите кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в РФ накануне выборов.
Журналистка вела запись разговора на диктофон, который она только что обнародовала. Из текста расшифровок, во время разговора Слуцкий сменил тему разговора и предложил: "Зайчик, может, тебе бросить на [...] это Би-би-си? Я тебя возьму куда-нибудь".
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Рустамова отказалась и уточнила, связано ли нежелание рассказывать детали визита французского политика с тем, что она работает именно на Би-би-си.
"Нет, просто ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся", - ответил ей депутат.
После неприятного разговора, со словами "давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился", по воспоминаниям журналистки, политик резко приблизился к ней, "провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх" и отскочил.
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Сам Слуцкий комментировать инцидент отказался.
Кроме Рустамовой, за последние две недели о домогательствах сообщили еще две журналистки - заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.