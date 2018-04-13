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Нобелівська премія: у комітеті з літератури розгорівся сексуальний скандал

Нобелівська премія: у комітеті з літератури розгорівся сексуальний скандал

Київ • УНН

 • 10170 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Голова Шведської академії - престижного органу, який присуджує Нобелівську премію з літератури Сара Даніус - пішла у відставку після скандалу щодо сексуального насильства. Також три члени органу подали у відставку: письменник Клас Остергрен, літературознавець К'єлл Еспмарк та історик Петер Енглунд. Прозаїк Сара Стрідсберг теж заявила, що може вийти зі Шведської академії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Організацію розкритикували після того, як виявили, що відомий шведський режисер та фотограф Жан-Клод Арно - чоловік члена академії Катаріни Фростенсон - причетний до можливого сексуального насильства. Обвинувачений заперечує ці заяви. Тим часом також виявилося, що деякі з його проектів фінансувалися за рахунок академії.

"Це було бажання академії, щоб я залишила посаду постійного секретаря", - повідомила Сара Даніус.

У листопаді минулого року в рамках кампанії #MeToo 18 жінок висунули звинувачення у сексуальному насильстві та переслідуванні проти Жана-Клода Арно. Водночас академія проголосувала проти звільнення його жінки минулого тижня.

Як повідомляв УНН, журналістка російського “Бі-бі-сі” Фаріда Рустамова розповіла про домагання з боку голови комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького. Вона стала третьою з журналісток, які заявили про неналежну поведінку з боку політика за останні декілька тижнів.

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