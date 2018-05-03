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Шведский король изменил устав академии, присуждающей Нобелевскую премию

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Король Швеции Карл XVI Густав провел консультации со Шведской академией с целью новой формулировки ее устава, чтобы учреждение можно было покинуть по собственному желанию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу королевского двора.

Шведский король изменил устав академии, присуждающей Нобелевскую премию

"Его Величество король после консультаций со Шведской академией внес разъяснение в устав Шведской академии таким образом, чтобы член Академии мог покинуть ее по собственной просьбе. Академия имеет также возможность принять решение о том, чтобы ее член, не принимавший активного участия в работе Академии в течение двух лет, считался ушедшим в отставку", - говорится в официальном заявлении королевского двора.

Как сообщал УНН, председатель Шведской академии - престижного органа, который присуждает Нобелевскую премию по литературе Сара Даниус - ушла в отставку после скандала с сексуальным насилием. Также три члена органа подали в отставку: писатель Класс Остергрен, литературовед Кьелл Еспмарк и историк Петер Энглунд. Прозаик Сара Стридсберг тоже заявила, что может выйти из Шведской академии.

Организацию раскритиковали после того, как обнаружили, что известный шведский режиссер и фотограф Жан-Клод Арно - муж члена академии Катарины Фростенсон - причастен к возможному сексуальному насилию. Обвиняемый отрицает эти заявления. Между тем также оказалось, что некоторые из его проектов финансировались за счет академии.

"Это было желание академии, чтобы я оставила должность постоянного секретаря", - сообщила Сара Даниус.

В ноябре прошлого года в рамках кампании #MeToo 18 женщин выдвинули обвинения в сексуальном насилии и преследовании против Жана-Клода Арно. В то же время академия проголосовала против увольнения его жены на прошлой неделе.

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