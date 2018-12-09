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В Швеции вручили альтернативную Нобелевскую премию по литературе

Киев • УНН

 • 10552 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Альтернативной Нобелевской премией по литературе, которая основана Новой академией Швеции, была награждена французская писательница Мариз Конде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на церемонию награждения в клубе Berns и транслировалась в Facebook.

В Швеции вручили альтернативную Нобелевскую премию по литературе

“Я переполнена чувствами: столько людей, столько вопросов, столько шума, я была счастлива, но немного напугана — я не привыкла быть в свете прожекторов. 25 лет я живу во Франции, и там я не привлекала столько внимания. Это было неожиданностью — хорошей неожиданностью”, — рассказала писательница изданию Expressen.

81-летняя писательница добавила, что ей уже “немного поздно” получать такие награды.

“Я думаю, что лучше поздно, чем никогда. Хотя, конечно, немного поздно для премии. Награды лучше получать в середине карьеры, а не когда ее заканчиваешь”, — пошутила она.

Как сообщал УНН, Шведская академия, вручающая Нобелевскую премию по литературе, заявила, что в этом году она не будет объявлять победителя — впервые за 75 лет. Причиной этому стали обвинения в сексуальных домогательствах в отношении мужа одной из членов академии.

Король Швеции Карл XVI Густав провел консультации со Шведской академией с целью новой формулировки ее устава, чтобы учреждение можно было покинуть по собственному желанию.

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