В Швеции вручили альтернативную Нобелевскую премию по литературе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Альтернативной Нобелевской премией по литературе, которая основана Новой академией Швеции, была награждена французская писательница Мариз Конде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на церемонию награждения в клубе Berns и транслировалась в Facebook.
“Я переполнена чувствами: столько людей, столько вопросов, столько шума, я была счастлива, но немного напугана — я не привыкла быть в свете прожекторов. 25 лет я живу во Франции, и там я не привлекала столько внимания. Это было неожиданностью — хорошей неожиданностью”, — рассказала писательница изданию Expressen.
81-летняя писательница добавила, что ей уже “немного поздно” получать такие награды.
“Я думаю, что лучше поздно, чем никогда. Хотя, конечно, немного поздно для премии. Награды лучше получать в середине карьеры, а не когда ее заканчиваешь”, — пошутила она.
Как сообщал УНН, Шведская академия, вручающая Нобелевскую премию по литературе, заявила, что в этом году она не будет объявлять победителя — впервые за 75 лет. Причиной этому стали обвинения в сексуальных домогательствах в отношении мужа одной из членов академии.
Король Швеции Карл XVI Густав провел консультации со Шведской академией с целью новой формулировки ее устава, чтобы учреждение можно было покинуть по собственному желанию.