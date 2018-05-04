Вручення Нобелівської премії з літератури у 2018 році не відбудеться
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, заявила, що цього року вона не оголошуватиме переможця - вперше за 75 років. Причиною цьому стали звинувачення у сексуальних домаганнях щодо чоловіка однієї з членів академії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Мова йде про поетесу Катаріну Фростенсон, чоловіка якої - французького фотографа Жана-Клода Арно - звинуватили у сексуальних домаганнях одразу кілька жінок.
Ці звинувачення вже призвели до серйозної кризи у Шведській академії, внаслідок чого з її складу вийшли керівник, чотири інших члени, а також сама пані Фростенсон.
У академії тепер заявили, що переможця Нобелівської премії з літератури за 2018 рік оголосять наступного року - разом з наступним переможцем.
Як повідомляв УНН, король Швеції Карл XVI Густав провів консультації зі Шведською академією з метою нового формулювання її статуту, щоб установу можна було покинути за власним бажанням.
Нагадаємо, голова Шведської академії - престижного органу, який присуджує Нобелівську премію з літератури Сара Даніус - пішла у відставку після скандалу з сексуальним насильством. Також три члена органу подали у відставку: письменник Клас Остергрен, літературознавець Кьелл Еспмарк і історик Петер Енглунд. Прозаїк Сара Стрідсберг теж заявила, що може вийти з Шведської академії.