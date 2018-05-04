Вручение Нобелевской премии по литературе в 2018 году не произойдет

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 5930 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 19238 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 48906 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 94316 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 72371 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 116177 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 180695 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 273643 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202222 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 270175 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.3м/с
66%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 101213 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 93879 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 89315 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 70052 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 73990 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 37315 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 75732 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 363349 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 327909 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 412615 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 7672 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 20535 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 27025 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 62928 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 270183 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Вручение Нобелевской премии по литературе в 2018 году не произойдет

Киев • УНН

 • 16149 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Шведская академия, которая вручает Нобелевскую премию по литературе, заявила, что в этом году она не будет объявлять победителя - впервые за 75 лет. Причиной этому стали обвинения в сексуальных домогательствах в отношении мужа одной из членов академии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Вручение Нобелевской премии по литературе в 2018 году не произойдет

Речь идет о поэтессе Катарине Фростенсон, мужа которой - французского фотографа Жана-Клода Арно - обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин.

Эти обвинения уже привели к серьезному кризису в Шведской академии, в результате чего из ее состава вышли руководитель, четыре других члена, а также сама госпожа Фростенсон.

В академии теперь заявили, что победителя Нобелевской премии по литературе за 2018 объявят в следующем году - вместе с последующим победителем.

Как сообщал УНН, король Швеции Карл XVI Густав провел консультации со Шведской академией с целью новой формулировки ее устава, чтобы учреждение можно было покинуть по собственному желанию.

Напомним, председатель Шведской академии - престижного органа, который присуждает Нобелевскую премию по литературе Сара Даниус - ушла в отставку после скандала с сексуальным насилием. Также три члена органа подали в отставку: писатель Класс Остергрен, литературовед Кьелл Еспмарк и историк Петер Энглунд. Прозаик Сара Стридсберг тоже заявила, что может выйти из Шведской академии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$4,905.90
Tesla
$223.38
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85