Вручение Нобелевской премии по литературе в 2018 году не произойдет

Речь идет о поэтессе Катарине Фростенсон, мужа которой - французского фотографа Жана-Клода Арно - обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин.



Эти обвинения уже привели к серьезному кризису в Шведской академии, в результате чего из ее состава вышли руководитель, четыре других члена, а также сама госпожа Фростенсон.



В академии теперь заявили, что победителя Нобелевской премии по литературе за 2018 объявят в следующем году - вместе с последующим победителем.

Как сообщал УНН, король Швеции Карл XVI Густав провел консультации со Шведской академией с целью новой формулировки ее устава, чтобы учреждение можно было покинуть по собственному желанию.

Напомним, председатель Шведской академии - престижного органа, который присуждает Нобелевскую премию по литературе Сара Даниус - ушла в отставку после скандала с сексуальным насилием. Также три члена органа подали в отставку: писатель Класс Остергрен, литературовед Кьелл Еспмарк и историк Петер Энглунд. Прозаик Сара Стридсберг тоже заявила, что может выйти из Шведской академии.