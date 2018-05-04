Вручение Нобелевской премии по литературе в 2018 году не произойдет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Шведская академия, которая вручает Нобелевскую премию по литературе, заявила, что в этом году она не будет объявлять победителя - впервые за 75 лет. Причиной этому стали обвинения в сексуальных домогательствах в отношении мужа одной из членов академии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Речь идет о поэтессе Катарине Фростенсон, мужа которой - французского фотографа Жана-Клода Арно - обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин.
Эти обвинения уже привели к серьезному кризису в Шведской академии, в результате чего из ее состава вышли руководитель, четыре других члена, а также сама госпожа Фростенсон.
В академии теперь заявили, что победителя Нобелевской премии по литературе за 2018 объявят в следующем году - вместе с последующим победителем.
Как сообщал УНН, король Швеции Карл XVI Густав провел консультации со Шведской академией с целью новой формулировки ее устава, чтобы учреждение можно было покинуть по собственному желанию.
Напомним, председатель Шведской академии - престижного органа, который присуждает Нобелевскую премию по литературе Сара Даниус - ушла в отставку после скандала с сексуальным насилием. Также три члена органа подали в отставку: писатель Класс Остергрен, литературовед Кьелл Еспмарк и историк Петер Энглунд. Прозаик Сара Стридсберг тоже заявила, что может выйти из Шведской академии.