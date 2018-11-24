Альтернативну Нобелівську премію отримали правозахисники й екоактивісти

ukru
Ексклюзив
07:02 • 18331 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 185006 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 486298 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 471660 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 457318 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 457697 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 328592 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 267910 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 524696 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178805 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
91 %
755 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 91859 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 82141 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

01:42 • 87730 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 79298 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 67466 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 18390 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 442081 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 524702 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 449349 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 398869 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 172268 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 169130 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 169551 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 163837 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 166829 перегляди
Актуальне
Альтернативну Нобелівську премію отримали правозахисники й екоактивісти

Альтернативну Нобелівську премію отримали правозахисники й екоактивісти

Київ • УНН

 • 8418 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Стокгольмі вручили премію "За правильний спосіб життя" (Right Livehood Award) однойменного шведського фонду, яку також називають "альтернативною Нобелівською премією". Церемонія вручення нагороди розміром у три мільйони шведських крон (близько 290 тисяч євро), відбулася ввечері п'ятниці, 23 листопада, в столиці Швеції Стокгольмі. Престижною премією нагородили сімох осіб, однак лише четверо з них змогли бути присутніми на церемонії особисто. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW. 

"Троє лауреатів - саудівські правозахисники Абдулла аль-Хамід, Мохаммед Фахад аль-Кахтані та Валід Абу аль-Хаїр - перебувають у в'язниці в Саудівській Аравії за звинуваченням у заподіянні шкоди авторитету держави. На церемонії від імені цих саудівських лауреатів-активістів був присутній їхній адвокат Ях'я Ассірі. Серед іншого в своїй промові Ассірі сказав: "Якщо Саудівська Аравія зацікавлена в справжніх реформах, як це стверджує режим, то ці троє хоробрих реформаторів мали б бути героями в себе на батьківщині, а не просиджувати роками у в'язниці", - сказано у повідомлені. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кращою книгою України визнано "Апостол"

Іншими лауреатами премії стали генеральний прокурор Гватемали Тельма Альдана і голова Міжнародної комісії проти безкарності Іван Веласкес "за боротьбу зі зловживанням владою і корупцією", а також фермер Якуб Савадов з Буркіна-Фасо і австралійський агроном Тоні Рінодо. Обидва останніх отримали нагороду за екологічні проекти в сфері боротьби з розширенням пустель.

Довідка УНН: Альтернативну Нобелівську премію засновано 1980 року. Її призовий фонд становить три мільйони шведських крон. Поповнюється він за рахунок добровільних пожертв. Премію присуджують за захист прав людини, захист довкілля та миру. Премія фонду Right Livelihood Award Foundation вручається щорічно чотирьом людям чи організаціям, яких, на думку засновника фонду шведсько-німецького мецената Якоба фон Ікскюля, проігнорували під час вручення традиційної Нобелівської премії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нобель для Дениса та Наді: про лауреатів премії миру – 2018

Як повідомляв УНН, Нобелівську премію миру вручили Денису Муквеге з Конго і Наді Мурад з Іраку за боротьбу з воєнними злочинами під час озброєних конфліктів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС: кандидатура на отримання премії Сахарова замість Сенцова ще узгоджується

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.60
Bitcoin
$87,115.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,056.49
Ethereum
$2,066.39