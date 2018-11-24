Альтернативну Нобелівську премію отримали правозахисники й екоактивісти

"Троє лауреатів - саудівські правозахисники Абдулла аль-Хамід, Мохаммед Фахад аль-Кахтані та Валід Абу аль-Хаїр - перебувають у в'язниці в Саудівській Аравії за звинуваченням у заподіянні шкоди авторитету держави. На церемонії від імені цих саудівських лауреатів-активістів був присутній їхній адвокат Ях'я Ассірі. Серед іншого в своїй промові Ассірі сказав: "Якщо Саудівська Аравія зацікавлена в справжніх реформах, як це стверджує режим, то ці троє хоробрих реформаторів мали б бути героями в себе на батьківщині, а не просиджувати роками у в'язниці", - сказано у повідомлені.



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Іншими лауреатами премії стали генеральний прокурор Гватемали Тельма Альдана і голова Міжнародної комісії проти безкарності Іван Веласкес "за боротьбу зі зловживанням владою і корупцією", а також фермер Якуб Савадов з Буркіна-Фасо і австралійський агроном Тоні Рінодо. Обидва останніх отримали нагороду за екологічні проекти в сфері боротьби з розширенням пустель.

Довідка УНН: Альтернативну Нобелівську премію засновано 1980 року. Її призовий фонд становить три мільйони шведських крон. Поповнюється він за рахунок добровільних пожертв. Премію присуджують за захист прав людини, захист довкілля та миру. Премія фонду Right Livelihood Award Foundation вручається щорічно чотирьом людям чи організаціям, яких, на думку засновника фонду шведсько-німецького мецената Якоба фон Ікскюля, проігнорували під час вручення традиційної Нобелівської премії.



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Як повідомляв УНН, Нобелівську премію миру вручили Денису Муквеге з Конго і Наді Мурад з Іраку за боротьбу з воєнними злочинами під час озброєних конфліктів.



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