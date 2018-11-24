Альтернативную Нобелевскую премию получили правозащитники и экоактивисты

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 90874 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104735 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 139974 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137484 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132827 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126657 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165291 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Альтернативную Нобелевскую премию получили правозащитники и экоактивисты

Альтернативную Нобелевскую премию получили правозащитники и экоактивисты

Киев  •  УНН

 • 8418 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Стокгольме вручили премию "За правильный образ жизни" (Right Livehood Award) одноименного шведского фонда, которую также называют "альтернативной Нобелевской премией". Церемония вручения награды размером в три миллиона шведских крон (около 290 000 евро), состоялась вечером пятницы, 23 ноября, в столице Швеции Стокгольме. Престижной премией наградили семь человек, однако лишь четверо из них смогли присутствовать на церемонии лично. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Трое лауреатов - саудовские правозащитники Абдулла аль-Хамид, Мохаммед Фахад аль-Кахтани и Валид Абу аль-Хаир - находятся в тюрьме в Саудовской Аравии по обвинению в причинении вреда авторитету государства. На церемонии от имени этих саудовских лауреатов-активистов присутствовал их адвокат Яхья Асир. Среди прочего в своей речи Асир сказал: "Если Саудовская Аравия заинтересована в настоящих реформах, как это утверждает режим, то эти трое храбрых реформаторов должны быть героями у себя на родине, а не просиживать годы в тюрьме ", - говорится в сообщении.

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Другими лауреатами премии стали генеральный прокурор Гватемалы Тельма Альдана и председатель Международной комиссии против безнаказанности Иван Веласкес "за борьбу со злоупотреблением властью и коррупцией", а также фермер Якуб Савадов с Буркина-Фасо и австралийский агроном Тони Ринодо. Оба последних получили награду за экологические проекты в сфере борьбы с расширением пустынь.

Справка УНН: Альтернативную Нобелевскую премию основано 1980 года. Ее призовой фонд составляет три миллиона шведских крон. Пополняется он за счет добровольных пожертвований. Премию присуждают за защиту прав человека, защиту окружающей среды и мира. Премия фонда Right Livelihood Award Foundation вручается ежегодно четырем людям или организациям, которые, по мнению основателя фонда шведско-немецкого мецената Якоба фон Икскюль, проигнорировали во время вручения традиционной Нобелевской премии.

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Как сообщал УНН, Нобелевскую премию мира вручили Денису Муквеге из Конго и Наде Мурад из Ирака за борьбу с военными преступлениями при вооруженных конфликтов.

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