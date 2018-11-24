Альтернативную Нобелевскую премию получили правозащитники и экоактивисты

"Трое лауреатов - саудовские правозащитники Абдулла аль-Хамид, Мохаммед Фахад аль-Кахтани и Валид Абу аль-Хаир - находятся в тюрьме в Саудовской Аравии по обвинению в причинении вреда авторитету государства. На церемонии от имени этих саудовских лауреатов-активистов присутствовал их адвокат Яхья Асир. Среди прочего в своей речи Асир сказал: "Если Саудовская Аравия заинтересована в настоящих реформах, как это утверждает режим, то эти трое храбрых реформаторов должны быть героями у себя на родине, а не просиживать годы в тюрьме ", - говорится в сообщении.



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Другими лауреатами премии стали генеральный прокурор Гватемалы Тельма Альдана и председатель Международной комиссии против безнаказанности Иван Веласкес "за борьбу со злоупотреблением властью и коррупцией", а также фермер Якуб Савадов с Буркина-Фасо и австралийский агроном Тони Ринодо. Оба последних получили награду за экологические проекты в сфере борьбы с расширением пустынь.

Справка УНН: Альтернативную Нобелевскую премию основано 1980 года. Ее призовой фонд составляет три миллиона шведских крон. Пополняется он за счет добровольных пожертвований. Премию присуждают за защиту прав человека, защиту окружающей среды и мира. Премия фонда Right Livelihood Award Foundation вручается ежегодно четырем людям или организациям, которые, по мнению основателя фонда шведско-немецкого мецената Якоба фон Икскюль, проигнорировали во время вручения традиционной Нобелевской премии.



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Как сообщал УНН, Нобелевскую премию мира вручили Денису Муквеге из Конго и Наде Мурад из Ирака за борьбу с военными преступлениями при вооруженных конфликтов.



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