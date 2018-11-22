МЗС: кандидатура на отримання премії Сахарова замість Сенцова ще узгоджується

“Традиційно у випадку неможливості для переможця бути присутнім на врученні нагороди, що відбувається під час урочистої церемонії на пленарному засіданні ЄП у Страсбурзі, ЄП запрошує для отримання нагороди і виступу від його імені близького представника лауреата (рідну особу, соратника або адвоката). Наразі триває узгодження відповідної кандидатури”, — повідомили у МЗС.

Так, 25 жовтня 2018 року під час пленарної сесії Європейського Парламенту (ЄП) у місті Страсбург Президент Європарламенту Антоніо Таяні оголосив Олега Сенцова переможцем щорічної премії “За свободу думки” імені Сахарова.

У своєму виступі Таяні зазначив, що нагорода українському режисеру вручена за його хоробрість і відданість боротьбі за звільнення політичних в’язнів в РФ, яка “нагадує всім нам про наш обов’язок захищати права людини в усьому світі”.

“Як наголосив Антоніо Таяні, цим рішенням Європарламент надсилає сигнал підтримки Олегу Сенцову та закликає РФ до його негайного звільнення. Також було зазначено про критичний стан здоров’я Олега Сенцова, зважаючи на його тривале голодування”, — нагадали в МЗС.

Як повідомляв УНН, журналіст Рікард Йозвяк раніше заявив, що Сенцова на врученні премії Сахарова представлять адвокат і сестра.

Церемонія нагородження має відбутися 12 листопада в Страсбурзі.

Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у “підготовці терактів” в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це “вимушеним заходом через загрозу насильницького годування”.