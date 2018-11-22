МЗС: кандидатура на отримання премії Сахарова замість Сенцова ще узгоджується

ukru
Ексклюзив
07:02 • 37556 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 190466 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 490657 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 475916 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 461153 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 459565 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 329904 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268135 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 527926 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178864 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
7.8 м/с
72 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 97994 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 88420 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 93997 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 85794 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 73743 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 37560 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 445464 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 527928 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 452219 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 401536 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 173362 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 170140 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 170518 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 164758 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 167687 перегляди
Актуальне
МЗС: кандидатура на отримання премії Сахарова замість Сенцова ще узгоджується

МЗС: кандидатура на отримання премії Сахарова замість Сенцова ще узгоджується

Київ • УНН

 • 8403 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У випадку неможливості для переможця премії Сахарова бути присутнім на врученні нагороди, Європейський парламент запрошує для отримання нагороди і виступу від його імені близького представника лауреата. Наразі триває узгодження відповідної кандидатури, повідомили у Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит УНН.

“Традиційно у випадку неможливості для переможця бути присутнім на врученні нагороди, що відбувається під час урочистої церемонії на пленарному засіданні ЄП у Страсбурзі, ЄП запрошує для отримання нагороди і виступу від його імені близького представника лауреата (рідну особу, соратника або адвоката). Наразі триває узгодження відповідної кандидатури”, — повідомили у МЗС.

Так, 25 жовтня 2018 року під час пленарної сесії Європейського Парламенту (ЄП) у місті Страсбург Президент Європарламенту Антоніо Таяні оголосив Олега Сенцова переможцем щорічної премії “За свободу думки” імені Сахарова.

У своєму виступі Таяні зазначив, що нагорода українському режисеру вручена за його хоробрість і відданість боротьбі за звільнення політичних в’язнів в РФ, яка “нагадує всім нам про наш обов’язок захищати права людини в усьому світі”.

“Як наголосив Антоніо Таяні, цим рішенням Європарламент надсилає сигнал підтримки Олегу Сенцову та закликає РФ до його негайного звільнення. Також було зазначено про критичний стан здоров’я Олега Сенцова, зважаючи на його тривале голодування”, — нагадали в МЗС.

Як повідомляв УНН, журналіст Рікард Йозвяк раніше заявив, що Сенцова на врученні премії Сахарова представлять адвокат і сестра.

Церемонія нагородження має відбутися 12 листопада в Страсбурзі.

Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у “підготовці терактів” в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це “вимушеним заходом через загрозу насильницького годування”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.60
Bitcoin
$87,115.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,056.49
Ethereum
$2,066.39