Сенцова на врученні премії Сахарова представлять адвокат і сестра - ЗМІ

"Якщо нічого не зміниться в останній момент, Сенцова представлятимуть його адвокат і двоюрідна сестра на церемонії нагородження премією Сахарова у Страсбурзі, яка відбудеться 12 грудня", - написав Р.Йозвяк.

Нагадаємо, 25 жовтня засудженому в Росії українському режисерові Олегу Сенцову присудили премію Європарламенту “За свободу думки” імені Сахарова. На здобуття премії Сенцова висунула група Європейської народної партії в Європейському парламенті. Церемонія нагородження має відбутися 12 листопада в Страсбурзі.

Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у “підготовці терактів” в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це “вимушеним заходом через загрозу насильницького годування”.

