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Сенцова на врученні премії Сахарова представлять адвокат і сестра - ЗМІ

Сенцова на врученні премії Сахарова представлять адвокат і сестра - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. На церемонії вручення премії Сахарова українського режисера Олега, який утримується в російській тюрмі, представлять його адвокат і двоюрідна сестра. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.

"Якщо нічого не зміниться в останній момент, Сенцова представлятимуть його адвокат і двоюрідна сестра на церемонії нагородження премією Сахарова у Страсбурзі, яка відбудеться 12 грудня", - написав Р.Йозвяк.

Нагадаємо, 25 жовтня засудженому в Росії українському режисерові Олегу Сенцову присудили премію Європарламенту “За свободу думки” імені Сахарова. На здобуття премії Сенцова висунула група Європейської народної партії в Європейському парламенті. Церемонія нагородження має відбутися 12 листопада в Страсбурзі.

Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у “підготовці терактів” в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це “вимушеним заходом через загрозу насильницького годування”.

barring any late changes #Sentsov will be represented by his lawyer and cousin for the #Sakharov award ceremony in Strasbourg on 12 December. #Ukraine #Crimea #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 22 ноября 2018 г.

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