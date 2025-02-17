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15 березня, 19:03 • 119210 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178202 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144320 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136274 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115981 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107221 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102697 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139381 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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День спонтанного прояву доброти: що ще можна відзначити 17 лютого

День спонтанного прояву доброти: що ще можна відзначити 17 лютого

Київ • УНН

 • 101395 перегляди

17 лютого відзначається День спонтанного прояву доброти, започаткований у США в 1995 році. Свято покликане нагадати про важливість добрих справ, які позитивно впливають на здоров'я та самопочуття людини.

Сьогодні, 17 лютого, усі бажаючі можуть відсвяткувати День спонтанного прояву доброти, повідомляє УНН.

Подія виникла у 1995 році в США. Її мета -  зробити людей трішки щасливішими та поширити частинку доброти навколо себе.

У прискореному ритмі сучасного життя люди настільки зайняті собою та своїми турботами, що не помічають потреби навколишніх. З іншого боку, саме турбота про інших приносить справжнє задоволення, дозволяє задуматися про справжні життєві цінності, переосмислити свої цілі.

Коли людина чинить добро, в її мозку виробляються ендорфіни. Цей процес супроводжується ейфорійними відчуттями радості та спокою.

Згідно різноманітних досліджень, акти доброти нормалізують артеріальний тиск.

Збереження культурної спадщини: благодійники запустили новий грантовий конкурс07.02.25, 17:24 • 37780 переглядiв

Також сьогодні можна долучитися до відзначення Дня кота в Європі. Сьогоднішня подія – це ще й нагода допомогти бездомним котам знайти свою домівку. І крок їм на зустріч, дозволяє всім нам ще раз нагадати про дуже важливі речі, які нами часто не беруться до уваги. Про те, що кожен з нас також може бути трішечки вільніший і розкутіший в своїй доброті, що ми цілком в силах допомогти тим, хто довірився нам.

Православний календар на 2025 рік: дати великих свят31.12.24, 19:30 • 255035 переглядiв

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мученика Теодора Тирона. Теодор жив у ІІІ столітті та був римським легіонером в Малій Азії. Під час посилення гонінь на християн Теодора схопили, довго катували, і потім спалили живцем.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство
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