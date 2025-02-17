День спонтанного прояву доброти: що ще можна відзначити 17 лютого
Київ • УНН
17 лютого відзначається День спонтанного прояву доброти, започаткований у США в 1995 році. Свято покликане нагадати про важливість добрих справ, які позитивно впливають на здоров'я та самопочуття людини.
Сьогодні, 17 лютого, усі бажаючі можуть відсвяткувати День спонтанного прояву доброти, повідомляє УНН.
Подія виникла у 1995 році в США. Її мета - зробити людей трішки щасливішими та поширити частинку доброти навколо себе.
У прискореному ритмі сучасного життя люди настільки зайняті собою та своїми турботами, що не помічають потреби навколишніх. З іншого боку, саме турбота про інших приносить справжнє задоволення, дозволяє задуматися про справжні життєві цінності, переосмислити свої цілі.
Коли людина чинить добро, в її мозку виробляються ендорфіни. Цей процес супроводжується ейфорійними відчуттями радості та спокою.
Згідно різноманітних досліджень, акти доброти нормалізують артеріальний тиск.
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