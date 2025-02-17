День спонтанного прояву доброти: що ще можна відзначити 17 лютого

Сьогодні, 17 лютого, усі бажаючі можуть відсвяткувати День спонтанного прояву доброти, повідомляє УНН.

Подія виникла у 1995 році в США. Її мета - зробити людей трішки щасливішими та поширити частинку доброти навколо себе.

У прискореному ритмі сучасного життя люди настільки зайняті собою та своїми турботами, що не помічають потреби навколишніх. З іншого боку, саме турбота про інших приносить справжнє задоволення, дозволяє задуматися про справжні життєві цінності, переосмислити свої цілі.

Коли людина чинить добро, в її мозку виробляються ендорфіни. Цей процес супроводжується ейфорійними відчуттями радості та спокою.

Згідно різноманітних досліджень, акти доброти нормалізують артеріальний тиск.

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Також сьогодні можна долучитися до відзначення Дня кота в Європі. Сьогоднішня подія – це ще й нагода допомогти бездомним котам знайти свою домівку. І крок їм на зустріч, дозволяє всім нам ще раз нагадати про дуже важливі речі, які нами часто не беруться до уваги. Про те, що кожен з нас також може бути трішечки вільніший і розкутіший в своїй доброті, що ми цілком в силах допомогти тим, хто довірився нам.

Православний календар на 2025 рік: дати великих свят

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мученика Теодора Тирона. Теодор жив у ІІІ столітті та був римським легіонером в Малій Азії. Під час посилення гонінь на християн Теодора схопили, довго катували, і потім спалили живцем.