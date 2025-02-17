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Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 89182 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 143561 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 140645 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 144697 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 140230 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

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День спонтанного проявления доброты: что еще можно отметить 17 февраля

День спонтанного проявления доброты: что еще можно отметить 17 февраля

Киев  •  УНН

 • 6702 просмотра

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17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты, основанный в США в 1995 году. Праздник призван напомнить о важности добрых дел, которые положительно влияют на здоровье и самочувствие человека.

Сегодня, 17 февраля, все желающие могут отпраздновать День спонтанного проявления доброты, сообщает УНН.

Событие возникло в 1995 году в США. Его цель -  сделать людей немного счастливее и распространить частичку доброты вокруг себя.

В ускоренном ритме современной жизни люди настолько заняты собой и своими заботами, что не замечают потребности окружающих. С другой стороны, именно забота о других приносит настоящее удовольствие, позволяет задуматься об истинных жизненных ценностях, переосмыслить свои цели.

Когда человек делает добро, в его мозгу вырабатываются эндорфины. Этот процесс сопровождается эйфорическими ощущениями радости и покоя.

Согласно различным исследованиям, акты доброты нормализуют артериальное давление.

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Также сегодня можно присоединиться к празднованию Дня кота в Европе. Сегодняшнее событие - это еще и возможность помочь бездомным котам найти свой дом. И шаг им на встречу, позволяет всем нам еще раз напомнить об очень важных вещах, которые нами часто упускаются из виду. О том, что каждый из нас также может быть немного свободнее и раскованнее в своей доброте, что мы вполне в силах помочь тем, кто доверился нам.

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По церковному календарю сегодня День памяти мученика Теодора Тирона. Теодор жил в III веке и был римским легионером в Малой Азии. Во время усиления гонений на христиан Теодора схватили, долго пытали, и затем сожгли заживо.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
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