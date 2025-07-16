"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
Киев • УНН
Народный депутат Сергей Кузьминых, обвиняемый во взяточничестве, получил более 2,5 млн грн компенсаций из госбюджета за 2022-2024 годы. Украинцы выражают возмущение из-за финансирования депутата, в отношении которого продолжается уголовное расследование.
Народный депутат Сергей Кузьминых, которого уже более двух лет судят по обвинению во взяточничестве на сумму более полумиллиона гривен, продолжает получать щедрые выплаты из бюджета Украины. За период с 2022 по 2024 годы Кузьминых получил из госбюджета 2 млн 517 тыс. грн компенсаций: на аренду жилья, проезд и депутатскую деятельность.
УНН провел опрос среди украинцев и спросил, как они относятся к получению Кузьминых компенсации из госбюджета, несмотря на уголовное расследование, которое длится более 2 лет.
Опрос показал, что ситуация вызывает резкое возмущение среди украинцев. Некоторые даже предлагают поставить его "к стенке". Менее радикальные украинцы заявляют: "Депутаты, находящиеся под следствием, должны вернуть компенсацию депутатских расходов или перенаправить их на фронт". А другие отмечают: "Депутаты, в отношении которых продолжаются уголовные расследования — не должны получать компенсации". Полный опрос – смотрите в видео:
Напомним
Народный депутат Сергей Кузьминых был разоблачен НАБУ в январе 2022 года за получение взятки в 558 тыс. грн за содействие в подписании контрактов на поставку медицинского оборудования в больницу на Житомирщине. Несмотря на наличие видеодоказательств и судебного процесса, который затянулся более чем на два года, Кузьминых продолжает оставаться народным депутатом и пользуется всеми привилегиями этого статуса.
Сейчас идет стадия исследования доказательств. Однако, рассмотрение дела затягивается. По информации, предоставленной ВАКС, из 86 судебных заседаний 31 было сорвано из-за неявки стороны защиты, а сам нардеп пропустил 22 заседания.