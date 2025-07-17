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Задержан известный "смотрящий" за югом Украины: проведено почти 50 обысков

Киев • УНН

 • 4324 просмотра

Правоохранители задержали "Наума", "смотрящего", который координировал преступные структуры и контролировал колонии на юге Украины. Ему инкриминируют создание преступного влияния и вымогательство миллионов, в частности попытку рейдерского захвата агропредприятия.

Задержан известный "смотрящий" за югом Украины: проведено почти 50 обысков

Правоохранители задержали человека по кличке "Наум", "смотрящего" за югом Украины, который координировал преступные структуры, контролировал колонии и вымогал миллионы. Об этом сообщает Офис генерального прокурора и Нацполиция, пишет УНН.

Прокурорами Офиса Генерального прокурора совместно со следователями ГСУ и оперативными работниками ДСР Нацполиции Украины разоблачена деятельность лица, имевшего статус так называемого "положенца" – субъекта повышенного преступного влияния

- говорится в сообщении.

Ему сообщено о подозрении в создании и распространении преступного влияния (ч. 3 ст. 255-1 УК Украины), а также вымогательстве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Суд удовлетворил ходатайство о применении меры пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Выяснено, что подозреваемый, получив статус субъекта повышенного преступного влияния - "положенец" устанавливал и распространял преступное влияние в обществе, а также в местах лишения свободы на территории вверенных ему южных областей.

По данным следствия, он координировал деятельность подконтрольных лиц, собирал средства на пополнение преступного "общака", разрабатывал "правила поведения" для осужденных и контролировал деятельность криминальных группировок.

Кроме того, к противоправной деятельности были привлечены еще два человека, которые содержатся в местах лишения свободы. Они, по указанию подозреваемого, распространяли преступное влияние в местах лишения свободы и осуществляли вымогательство средств у граждан с угрозами применения насилия. Установлен факт вымогательства и получения денежных средств в особо крупном размере. Им также сообщено о подозрении по факту вымогательства (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

В ходе досудебного расследования проведено 49 обысков на территории Киева, Одесской, Винницкой и Николаевской областей – по местам жительства фигурантов, в местах их содержания, а также в транспортных средствах.

Как отметили в Нацполиции, человек по кличке "Наум" считается ключевой фигурой в построении преступной вертикали на территории Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Его влияние распространялось как на криминальную среду регионов, так и на места лишения свободы.

В рамках расследования задокументированы многочисленные эпизоды преступного влияния. Один из них - попытка рейдерского захвата агропредприятия. Бизнесмену, который отказался действовать по указаниям Наума, выдвинули требование — 550 тысяч долларов или добровольная передача имущественного комплекса в Одесской области и 60 грузовиков.

Подозреваемым грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Винницкая область
Николаевская область
Одесская область
Генеральный прокурор Украины
Херсонская область
Киев
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