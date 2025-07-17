Затримано відомого "смотрящого" за півднем України: проведено майже 50 обшуків

Правоохоронці затримали особа на прізвисько "Наум" "смотрящого" за півднем України особа на прізвисько "Наум", який координував злочинні структури, контролював колонії та вимагав мільйони. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора і Нацполіція, пише УНН.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ та оперативними працівниками ДСР Нацполіції України викрито діяльність особи, яка мала статус так званого "положенця" – суб’єкта підвищеного злочинного впливу - йдеться у повідомленні.

Йому повідомлено про підозру в створенні та поширенні злочинного впливу (ч. 3 ст. 255-1 КК України), а також вимаганні в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 189 КК України). Суд задовольнив клопотання про застосування запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.

Зʼясовано, що підозрюваний, отримавши статус суб’єкта підвищеного злочинного впливу - "положенець" встановлював та поширював злочинний вплив у суспільстві, а також у місцях позбавлення волі на території ввірених йому південних областей.

За даними слідства, він координував діяльність підконтрольних осіб, збирав кошти на поповнення злочинного "общаку", розробляв "правила поведінки" для засуджених та контролював діяльність кримінальних угруповань.

Крім того, до протиправної діяльності були залучені ще двоє осіб, які утримуються в місцях позбавлення волі. Вони, за вказівкою підозрюваного, поширювали злочинний вплив у місцях позбавлення волі та здійснювали вимагання коштів у громадян із погрозами застосування насильства. Встановлено факт вимагання та одержання грошових коштів в особливо великому розмірі. Їм також повідомлено про підозру за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України).

У ході досудового розслідування проведено 49 обшуків на території Києва, Одеської, Вінницької та Миколаївської областей – за місцями проживання фігурантів, у місцях їх утримання, а також у транспортних засобах.

Як зазначили у Нацполіції особа на прізвисько "Наум" вважається ключовою фігурою у побудові злочинної вертикалі на території Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Його вплив поширювався як на кримінальне середовище регіонів, так і на місця позбавлення волі.

У рамках розслідування задокументовано численні епізоди злочинного впливу. Один із них - спроба рейдерського захоплення агропідприємства. Бізнесмену, який відмовився діяти за вказівками Наума висунули вимогу — 550 тисяч доларів або добровільна передача майнового комплексу в Одеській області та 60 вантажівок.

Підозрюваним загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.