Затримано відомого "смотрящого" за півднем України: проведено майже 50 обшуків

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:31 • 71184 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:29 • 62705 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
13:18 • 59417 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
17 липня, 12:10 • 82877 перегляди
Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела
17 липня, 10:24 • 80787 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
17 липня, 08:49 • 91372 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 422507 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 168937 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:16 • 166760 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 118907 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
75%
746мм
Популярнi новини
Стрілянина на полігоні на Чернігівщині: курсант застрелив двох інструкторів, його затримали17 липня, 09:17 • 111751 перегляди
Свириденко прокоментувала процедуру призначення нового голови БЕБ17 липня, 09:33 • 78442 перегляди
Рада "оновила" Кабмін: хто куди "пересів"?17 липня, 12:17 • 39939 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 105490 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома13:10 • 91632 перегляди
Публікації
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва14:31 • 71175 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома13:10 • 91665 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 105529 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 296157 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 422496 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Шмигаль Денис Анатолійович
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Угорщина
Черкаська область
Реклама
УНН Lite
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17:00 • 16200 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського13:55 • 32800 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 153933 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 219287 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 234824 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Іскандер (ОТРК)
Forbes
TikTok

Затримано відомого "смотрящого" за півднем України: проведено майже 50 обшуків

Київ • УНН

 • 5068 перегляди

Правоохоронці затримали "Наума", "смотрящого", який координував злочинні структури та контролював колонії на півдні України. Йому інкримінують створення злочинного впливу та вимагання мільйонів, зокрема спробу рейдерського захоплення агропідприємства.

Затримано відомого "смотрящого" за півднем України: проведено майже 50 обшуків

Правоохоронці затримали особа на прізвисько "Наум" "смотрящого" за півднем України особа на прізвисько "Наум", який координував злочинні структури, контролював колонії та вимагав мільйони. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора і Нацполіція, пише УНН.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ та оперативними працівниками ДСР Нацполіції України викрито діяльність особи, яка мала статус так званого "положенця" – суб’єкта підвищеного злочинного впливу

- йдеться у повідомленні.

Йому повідомлено про підозру в створенні та поширенні злочинного впливу (ч. 3 ст. 255-1 КК України), а також вимаганні в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 189 КК України). Суд задовольнив клопотання про застосування запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.

Зʼясовано, що підозрюваний, отримавши статус суб’єкта підвищеного злочинного впливу - "положенець" встановлював та поширював злочинний вплив у суспільстві, а також у місцях позбавлення волі на території ввірених йому південних областей.

За даними слідства, він координував діяльність підконтрольних осіб, збирав кошти на поповнення злочинного "общаку", розробляв "правила поведінки" для засуджених та контролював діяльність кримінальних угруповань.

Крім того, до протиправної діяльності були залучені ще двоє осіб, які утримуються в місцях позбавлення волі. Вони, за вказівкою підозрюваного, поширювали злочинний вплив у місцях позбавлення волі та здійснювали вимагання коштів у громадян із погрозами застосування насильства. Встановлено факт вимагання та одержання грошових коштів в особливо великому розмірі. Їм також повідомлено про підозру за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України).

У ході досудового розслідування проведено 49 обшуків на території Києва, Одеської, Вінницької та Миколаївської областей – за місцями проживання фігурантів, у місцях їх утримання, а також у транспортних засобах.

Як зазначили у Нацполіції особа на прізвисько "Наум" вважається ключовою фігурою у побудові злочинної вертикалі на території Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Його вплив поширювався як на кримінальне середовище регіонів, так і на місця позбавлення волі.

У рамках розслідування задокументовано численні епізоди злочинного впливу. Один із них - спроба рейдерського захоплення агропідприємства. Бізнесмену, який відмовився діяти за вказівками Наума висунули вимогу — 550 тисяч доларів або добровільна передача майнового комплексу в Одеській області та 60 вантажівок.

Підозрюваним загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Вінницька область
Миколаївська область
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)
Херсонська область
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9