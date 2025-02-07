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Сохранение культурного наследия: благотворители запустили новый грантовый конкурс

Киев  •  УНН

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Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с УКФ объявили конкурс "Культура в фокусе громад" с грантами до 1 млн грн. Прием заявок продлится до 24 февраля 2025 года для юридических лиц и граждан.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с Украинским культурным фондом запустил грантовый конкурс "Культура в фокусе громад", передает УНН.

Детали

Конкурс презентовали в конце января, в Киеве, в ходе совместного пресс-бранча благотворительного фонда "МХП-Громаді" и Украинского культурного фонда, посвященного итогам поддержки культурных инициатив в 2024 году и планам на 2025 год

Цель конкурса - поддержка локальных инициатив, направленных на сохранение и развитие украинского культурного наследия. В рамках проекта, участники конкурса смогут получить от 500 тыс. до 1 млн грн на реализацию своих культурных проектов. Подать заявку могут как юридические лица, так и граждане. Прием заявок продолжается до 24 февраля 2025 года.

В этом году в УКФ появился еще один приоритет - партнерство ради развития громад. Именно в рамках этого направления мы совместно с "МХП-Общине" запустили новый конкурс. В рамках конкурса участники могут создать арт-объект, изделие народного художественного промысла, спектакль, записать аудио-сингл или оцифровать памятник культурного наследия 

- комментирует исполнительный директор УКФ Анастасия Образцова.

Важность культурной идентичности и необходимости поддержки культурных инициатив отмечает директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк.

10 лет Благотворительный фонд "МХП-Громаді" занимается развитием громад. Но после полномасштабного вторжения мы поняли, что культура - это то, что нельзя отложить на потом. Поэтому мы начали еще активнее поддерживать инициативы громад в этой сфере, которая формирует нашу национальную идентичность 

- объясняет он.

Всего с начала полномасштабной войны фонд направил более 80 млн грн на поддержку культурных проектов. Только в 2023 году было восстановлено и поддержано пять культурных центров, в частности музей-усадьбу Вячеслава Чорновила, композитора Николая Леонтовича, писателей Василия Симоненко и Василия Стуса, музей Трипольской культуры.

А в прошлом году Фонд значительно расширил поддержку культурных инициатив, в частности присоединился к продвижению Украины за рубежом через популяризацию кобзарства и признание его нематериальным наследием мира, проект The Will to Win.

На общенациональном уровне продолжились важные инициативы: национальный тур "Кино ради победы!", выступления Kozak System в военных госпиталях, реставрация 100-летней ветряной мельницы с Херсонщины.

Также в 2024 году Фонд поддержал локальные проекты, в частности в Национальном заповеднике "Родина Тараса Шевченко" в Черкасской области были восстановлены объекты культурного наследия, которые являются частью туристических маршрутов родины Шевченко.

Один из успешных примеров устойчивой поддержки культурных институтов в громадах - проект "СПАДОК. Одежда Мироновщины", реализованный Мироновским краеведческим музеем совместно с БФ „МХП-Громаді". В рамках этого проекта музейщики воссоздали и оцифровали традиционную одежду региона конца XIX - первой половины XX века.

Директор Мироновского краеведческого музея Инна Савсюк рассказала, что проект состоял из трех этапов. В начале музейщики собрали и исследовали традиционную одежду в музеях, частных коллекциях и селах громады. Далее оцифровали собранные коллекции и воссоздали четыре женских и два мужских комплекта традиционной одежды.

Возрождение и популяризация украинской культуры является важным шагом в укреплении национальной идентичности. Сотрудничество между бизнесом, государственными учреждениями и общественными организациями может стать движущей силой позитивных изменений в сфере сохранения культурного наследия.

Справка

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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