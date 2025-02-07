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Збереження культурної спадщини: благодійники запустили новий грантовий конкурс

Збереження культурної спадщини: благодійники запустили новий грантовий конкурс

Київ • УНН

 • 37780 перегляди

Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з УКФ оголосили конкурс "Культура у фокусі громад" з грантами до 1 млн грн. Прийом заявок триватиме до 24 лютого 2025 року для юридичних осіб та громадян.

Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з Українським культурним фондом запустив грантовий конкурс "Культура у фокусі громад", передає УНН.

Деталі

Конкурс презентували наприкінці січня, у Києві, в ході спільного пресбранчу благодійного фонду "МХП-Громаді" та Українського культурного фонду, присвяченого підсумкам підтримки культурних ініціатив у 2024 році та планам на 2025 рік

Мета конкурсу - підтримка локальних ініціатив, спрямованих на збереження та розвиток української культурної спадщини. У межах проєкту, учасники конкурсу матимуть змогу отримати від 500 тис. до 1 млн грн на реалізацію своїх культурних проєктів. Подати заявку можуть як юридичні особи, так і громадяни. Прийом заявок триває до 24 лютого 2025 року.

Цього року в УКФ з'явився ще один пріоритет – партнерство заради розвитку громад. Саме в рамках цього напряму ми спільно з "МХП-Громаді" запустили новий конкурс. У межах конкурсу учасники можуть створити арт-об’єкт, виріб народного художнього промислу, виставу, записати аудіо-сингл або оцифрувати пам’ятку культурної спадщини 

- коментує виконавча директорка УКФ Анастасія Образцова.

На важливості культурної ідентичності та необхідності підтримки культурних ініціатив наголошує директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

10 років Благодійний фонд "МХП-Громаді" опікується розвитком громад. Але після повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що культура – це те, чого не можна відкласти на потім. Тому ми почали ще активніше підтримувати ініціативи громад у цій сфері, яка формує нашу національну ідентичність 

- пояснює він.

Загалом із початку повномасштабної війни фонд спрямував понад 80 млн грн на підтримку культурних проєктів. Лише у 2023 році було відновлено та підтримано п’ять культурних осередків, зокрема музей-садибу В’ячеслава Чорновола, композитора Миколи Леонтовича, письменників Василя Симоненка та Василя Стуса, музей Трипільської культури.

А торік Фонд значно розширив підтримку культурних ініціатив, зокрема долучився до промоції України за кордоном через популяризацію кобзарства та визнання його нематеріальною спадщиною світу, проєкт The Will to Win.

На загальнонаціональному рівні продовжилися важливі ініціативи: національний тур "Кіно заради перемоги!", виступи Kozak System у військових госпіталях, реставрація 100-річного вітряка з Херсонщини.

Також у 2024 році Фонд підтримав локальні проєкти, зокрема у Національному заповіднику "Батьківщина Тараса Шевченка" на Черкащині було відновлено об’єкти культурної спадщини, що є частиною туристичних маршрутів Шевченкової батьківщини.

Один з успішних прикладів сталої підтримки культурних інституцій у громадах - проєкт "СПАДОК. Одяг Миронівщини", реалізований Миронівським краєзнавчим музеєм спільно з БФ "МХП-Громаді". У межах цього проєкту музейники відтворили та оцифрували традиційний одяг регіону кінця ХІХ – першої половини XX століття.

Директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк розповіла, що проєкт складався з трьох етапів. На початку музейники зібрали та дослідили традиційний одяг в музеях, приватних колекціях і селах громади. Далі оцифрували зібрані колекції та відтворили чотири жіночі та два чоловічі комплекти традиційного одягу.

Відродження та популяризація української культури є важливим кроком у зміцненні національної ідентичності. Співпраця між бізнесом, державними установами та громадськими організаціями може стати рушійною силою позитивних змін у сфері збереження культурної спадщини.

Довідка

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад.

Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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