Погиб легендарный экстремал, прыгавший из стратосферы и преодолевший звуковой барьер
Киев • УНН
Австрийский экстремал Феликс Баумгартнер погиб 17 июля в Италии во время полета на параплане. 56-летний спортсмен потерял управление и врезался в бассейн гостиничного комплекса, что привело к остановке сердца.
В четверг, 17 июля, во время полета на параплане в Италии погиб австрийский экстремал Феликс Баумгартнер. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Daily Mail.
Детали
Трагедия произошла в результате несчастного случая в итальянском городе Порто Сант’Эльпидио, что в регионе Марке.
Отмечается, что 56-летний спортсмен потерял управление парапланом и врезался в бассейн гостиничного комплекса.
По информации местных СМИ, после удара Баумгартнер сразу потерял сознание и у него произошла остановка сердца. Также пострадала женщина, которую задело во время падения - ее состояние нетяжелое.
Дополнение
Феликс Баумгартнер - австрийский экстремальный спортсмен, который прославился благодаря своим смелым прыжкам с высоты, в частности с небоскребов, вертолетов и воздушных шаров. Он получил известность в 1999 году, когда совершил прыжок с самого высокого моста в мире - Виадука Мийо во Франции, а также со статуи Христа в Рио-де-Жанейро, что принесло ему славу в кругах бейс-джамперов и парашютистов.
Самым известным достижением Баумгартнера стал прыжок из стратосферы 14 октября 2012 года в рамках проекта Red Bull Stratos.
Он поднялся на капсуле до высоты почти 39 километров и прыгнул в свободное падение, разогнавшись до более 1350 км/ч - став первым человеком, который преодолел скорость звука без помощи техники. Событие транслировали по всему миру, и оно стало не только зрелищным рекордом, но и важным экспериментом для науки и аэрокосмической медицины.
Напомним
В Индии в результате наезда автомобиля в возрасте 114 лет погиб старейший марафонец мира Фауджа Сингх. Он начал бегать в 89 лет, финишировал в девяти марафонах и был факелоносцем на Олимпийских играх 2012 года.