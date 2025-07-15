Помер найстаріший марафонець світу Фауджа Сінгх: його збила машина в Індії у віці 114 років

Фауджа Сінгх, відомий як найстаріший у світі марафонець загинув в Індії у віці 114 років після наїзду авто. Легендарний спортсмен, який почав бігати у 89 і фінішував у дев’яти марафонах та надихнув мільйони людей своїм прикладом, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

За словами поліції, Сінгх "переходив дорогу в селі, де він народився в Пенджабі, коли його збив невідомий автомобіль". Місцеві жителі доставили його до лікарні, де він помер.

Наїзд стався в понеділок, 14 липня, коли довгожитель гуляв своїм рідним селом Беас Пінд, поблизу Джаландхара.

Триває пошук, і обвинуваченого скоро спіймають - сказав Харвіндер Сінгх, високопоставлений офіцер районної поліції.

Після новини про смерть марафонця, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав його "винятковим спортсменом з неймовірною рішучістю".

Тренер Фауджі Сінгха у клубі Sikhs In The City та благодійна організація "Сикхи в місті" присвятять усі свої заходи до святкування дня народження Фауджі Сінгха в неділю, 29 березня 2026 року, святкуванню його життєвого успіху та досягнень.

Ми подвоїмо зусилля зі збору коштів на будівництво клубу Фауджа Сінгха на маршруті в Ілфорді, де він колись тренувався - ідеться в їхній заяві.

Доповнення

Сінгх, факелоносець на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, досяг кількох важливих успіхів протягом своєї бігової кар'єри, зокрема, як повідомляється, став першим столітнім спортсменом, який подолав повний марафон у 2011 році в Торонто.

Сінгх дебютував у Лондонському марафоні у 2000 році, за місяць до 89-річчя і пробіг дев'ять повних марафонів між 2000 і 2013 роками, коли завершив кар'єру.

Однак його твердження про те, що він найстарший марафонець у світі, не було визнано Книгою рекордів Гіннеса, оскільки він не зміг пред'явити свідоцтво про народження від 1911 року.

Його тренер, Хармандер Сінгх, сказав, що на момент народження Сінгха в Індії свідоцтва про народження не виготовлялися.Однак BBC повідомляло, що в британському паспорті Сінгха зазначено дату його народження 1 квітня 1911 року, і що він мав листа від королеви з привітаннями зі 100-річчям.

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