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Умер старейший марафонец мира Фауджа Сингх: его сбила машина в Индии в возрасте 114 лет

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Фауджа Сингх, старейший марафонец мира, погиб в возрасте 114 лет в Индии после наезда автомобиля. Он начал бегать в 89 лет, финишировал в девяти марафонах и был факелоносцем на Олимпийских играх 2012 года.

Умер старейший марафонец мира Фауджа Сингх: его сбила машина в Индии в возрасте 114 лет

Фауджа Сингх, известный как старейший в мире марафонец, погиб в Индии в возрасте 114 лет после наезда автомобиля. Легендарный спортсмен, который начал бегать в 89 лет и финишировал в девяти марафонах, вдохновил миллионы людей своим примером, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По словам полиции, Сингх "переходил дорогу в деревне, где он родился в Пенджабе, когда его сбил неизвестный автомобиль". Местные жители доставили его в больницу, где он скончался.

Наезд произошел в понедельник, 14 июля, когда долгожитель гулял по своей родной деревне Беас Пинд, недалеко от Джаландхара.

Идет поиск, и обвиняемый скоро будет пойман

- сказал Харвиндер Сингх, высокопоставленный офицер районной полиции.

После новости о смерти марафонца, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал его "исключительным спортсменом с невероятной решимостью".

Тренер Фауджи Сингха в клубе Sikhs In The City и благотворительная организация "Сикхи в городе" посвятят все свои мероприятия к празднованию дня рождения Фауджи Сингха в воскресенье, 29 марта 2026 года, празднованию его жизненного успеха и достижений.

Мы удвоим усилия по сбору средств на строительство клуба Фауджи Сингха на маршруте в Илфорде, где он когда-то тренировался

- говорится в их заявлении.

Дополнение

Сингх, факелоносец на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, достиг нескольких важных успехов в течение своей беговой карьеры, в частности, как сообщается, стал первым столетним спортсменом, который преодолел полный марафон в 2011 году в Торонто.

Сингх дебютировал в Лондонском марафоне в 2000 году, за месяц до 89-летия, и пробежал девять полных марафонов между 2000 и 2013 годами, когда завершил карьеру.

Однако его утверждение о том, что он старейший марафонец в мире, не было признано Книгой рекордов Гиннесса, поскольку он не смог предъявить свидетельство о рождении от 1911 года.

Его тренер, Хармандер Сингх, сказал, что на момент рождения Сингха в Индии свидетельства о рождении не выдавались. Однако BBC сообщало, что в британском паспорте Сингха указана дата его рождения 1 апреля 1911 года, и что он имел письмо от королевы с поздравлениями со 100-летием.

100-летняя итальянка уже 67 лет работает баристой без выходных и не собирается уходить на пенсию22.03.25, 05:14 • 80955 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

спортНовости Мира
Индия
Нарендра Моди
Лондон
Tesla
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