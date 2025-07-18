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Загинув легендарний екстремал, який стрибав зі стратосфери і подолав звуковий бар'єр

Київ • УНН

 • 1530 перегляди

Австрійський екстремал Фелікс Баумгартнер загинув 17 липня в Італії під час польоту на параплані. 56-річний спортсмен втратив керування та врізався у басейн готельного комплексу, що призвело до зупинки серця.

Загинув легендарний екстремал, який стрибав зі стратосфери і подолав звуковий бар'єр

У четвер, 17 липня під час польоту на параплані в Італії загинув австрійський екстремал Фелікс Баумгартнер. Про це інформує УНН з посиланням на видання Daily Mail.  

Деталі

Трагедія сталася внаслідок нещасного випадку в італійському місті Порто Сант’Ельпідіо, що в регіоні Марке.

Зазначається, що 56-річний спортсмен втратив керування парапланом і врізався у басейн готельного комплексу. 

За інформацією місцевих ЗМІ, після удару Баумгартнер одразу втратив свідомість і у нього сталася зупинка серця. Також постраждала жінка, яку зачепило під час падіння - її стан неважкий.

Доповнення

Фелікс Баумгартнер - австрійський екстремальний спортсмен, який прославився завдяки своїм сміливим стрибкам з висоти, зокрема з хмарочосів, вертольотів і повітряних куль. Він здобув популярність у 1999 році, коли здійснив стрибок з найвищого мосту у світі - Віадука Мійо у Франції, а також зі статуї Христа в Ріо-де-Жанейро, що принесло йому славу в колах бейс-джамперів і парашутистів.

Найвідомішим досягненням Баумгартнера став стрибок зі стратосфери 14 жовтня 2012 року в рамках проекту Red Bull Stratos. 

Він піднявся на капсулі до висоти майже 39 кілометрів і стрибнув у вільне падіння, розігнавшись до понад 1350 км/год - ставши першою людиною, яка подолала швидкість звуку без допомоги техніки. Подію транслювали в усьому світі, і вона стала не лише видовищним рекордом, а й важливим експериментом для науки та аерокосмічної медицини.

Нагадаємо

В Індії внаслідок наїзду автомобіля у віці 114 років загинув найстаріший марафонець світу Фауджа Сінгх. Він почав бігати у 89 років, фінішував у дев'яти марафонах та був факелоносцем на Олімпійських іграх 2012 року.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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